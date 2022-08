Pola Klasy S Kukurydza startują we wrześniu. Sprawdź terminy

Jak co roku wraz z końcem lata Syngenta zaprasza zainteresowanych uprawą kukurydzy na spotkania z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. W tym roku firma przygotowała poletka pokazowe w pięciu lokalizacjach.

Spotkania w ramach Pól Klasy S Kukurydza to okazja do zapoznania się z szeroką kolekcją odmian kukurydzy z portfolio Syngenty, w tym również z nowościami na sezon 2022/2023. Tegoroczne spotkania odbędą się w 5 lokalizacjach:

20 września – Rolniczy Zakład Doświadczalny IOR PIB, Winna Góra k. Miłosława, woj. wielkopolskie;

22 września – HZiNR Polanowice Sp. z o.o, Polanowice, woj. kujawsko-pomorskie;

27 września – Farma Redło Sp. z o.o., Redło k. Nowogardu, woj. zachodniopomorskie;

29 września – Gospodarstwo Rolne Kazimierz i Paweł Iwaszko, Chełchy k. Ełku, woj. warmińsko-mazurskie;

4 października – Gospodarstwo Rolne Marcin Suszek, Klimusin k. Piasków, woj. lubelskie.

Co w programie?

W tym roku Syngenta szczególną uwagę poświęci odmianom kukurydzy w typie dent wraz z nowościami na nadchodzący sezon. Zaprezentowana kolekcja z pewnością pozwoli na dobranie odmiany na każde, nawet najtrudniejsze warunki. Firma zaprezentuje także innowacyjny projekt MaxiMaize – specjalnie wyselekcjonowaną mieszaninę najlepszych odmian kukurydzy z programu hodowlanego Powercell. MaxiMaize jest obecny na rynku już drugi sezon i cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów.

Na pokazach nie zabraknie również informacji o tym, jak dopasować ochronę herbicydową kukurydzy do warunków pogodowych oraz o pierwszym w ofercie Syngenty biostymulatorze Quantis, który skutecznie chroni uprawę przed stresem suszy. Dowiemy się także, dlaczego tak ważne jest właściwe zaprawianie nasion kukurydzy i poznamy strategię zaprawiania Syngenty, ujętą w programy Elevation i Elevation Plus. Osoby interesujące się rolnictwem cyfrowym będą mogły odwiedzić stanowisko poświęcone platformie CropWise. CropWise to nowoczesne narzędzie pozwalające na wygodne i efektywne zarządzanie gospodarstwem. We wszystkich lokalizacjach będzie można zapoznać się także z nowym systemem do napełniania opryskiwaczy, easyconnect.