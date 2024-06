Pola Klasy S firmy Syngenta 2024 wystartowały. Oglądamy odmiany, sprawdzamy technologie ochrony, rozwiązania cyfrowe w gospodarstwie

Trwają spotkania polowe Syngenty z cyklu Pola Klasy S. Jedno z nich odbyło się 6 czerwca w Gospodarstwie Rolnym Pana Macieja Gralewskiego w Kostrogaju pod Płockiem. Syngenta zaprezentowała swoje technologie służące rolnictwu. Na nadchodzący sezon proponuje też m.in. nowe odmiany rzepaku i mieszańcowego jęczmienia ozimego.

W tym roku na polach demonstracyjnych Syngenty w Kostrogaju można było zobaczyć m.in. kolekcję odmian rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, hybrydowego jęczmienia ozimego, kukurydzy z portfolio firmy. Wśród nowości Syngenta polecanych na najbliższy sezon są:

SY Elisabetta – odmiana rzepaku ozimego – dobrze plonuje i dobrze radzi sobie na trudniejszych stanowiskach. Jest to odmiana o dobrej zdrowotności roślin, charakteryzuje się wysoką odpornością na suchą zgniliznę oraz posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Jak wskazywali eksperci Syngenta istotną cechą odmiany jest wysoka odporność na osypywanie łuszczyn, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie strat w okresie przed zbiorem i w trakcie zbioru.

SY Floretta – kolejna odmiana rzepaku ozimego polecana do siewu w nadchodzącym sezonie. Odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru w 2021 r. Charakteryzuje się wysokim plonem nasion oraz wysoką zimotrwałością. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana charakteryzuje się roślinami o dużym wigorze i dużej odporności na wyleganie. Wyróżnia ją również elastyczny termin siewu; przydatna na słabsze stanowiska glebowe.

SY Loona – to z kolei nowa odmiana mieszańcowa jęczmienia ozimego w technologii Hyvido. Rośliny charakteryzują się wysoką zdrowotnością i zimotrwałością. Odmiana dobrze radzi sobie w warunkach słabszej efektywności ochrony fungicydowej, zapewnia wysokie i stabilne plonowanie, dobrą odporność na wyleganie i załamanie dokłosia, jest średnio wczesna w dojrzewaniu. Wysoki wigor i siła regeneracji pozwalają w razie konieczności na opóźnianie terminu siewu

Podczas przeglądu pól zbóż, rzepaku i kukurydzy, na których zastosowano ochronę roślin Syngenty, eksperci firmy szczególną uwagę poświęcili programom zwalczania chorób, chwastów i regulacji wzrostu zbóż.

Na Polach Klasy S Z bliska zobaczyć można, jak zachowują się środki ochrony roślin, gdy zostawimy je np. w zbiorniku; co mieszać a co nie i w jakiej kolejności. Jest też strefa ekspertów diagnozowaniem chorób grzybowych i technikami aplikacji, czy narzędzie do skanowania i diagnostyki gleby – Interra Scan.

Eksperci Syngenta zachęcają także do Systemu Cropwise Operations, który jest stale unowocześniany. Jest to jedno z tych narzędzi, bez których trudno dziś o efektywne zarządzanie gospodarstwem. System pozwala na zdalne monitorowanie stanu upraw na wszystkich polach, które mamy w gospodarstwie, integruje dane z wielu źródeł, dostarcza informacji o pogodzie na najbliższe 10 dni, informuje nas o np. nagłych zmianach w indeksie wegetacji, zagrożeniach chorobami, szkodnikami. Wszystkie te dane analizuje i m.in. prognozuje plon, jakiego możemy się spodziewać w gospodarstwie.