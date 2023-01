Pół tony nielegalne ŚOR w dostawczaku

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w trakcie kontroli drogowej samochodu dostawczego 500 kg nielegalnych środków ochrony roślin. Za handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze KAS z Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu skontrolowali w okolicach Nowej Wsi, samochód dostawczy. W samochodzie znaleźli kartony z 500 foliowo-aluminiowymi workami, bez jakichkolwiek oznaczeń oraz naklejki na opakowania do środków ochrony roślin w języku rosyjskim. Kierowca nie miał żadnej dokumentacji przewozowe, informuje KAS.

Funkcjonariusze z KAS zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy o pobranie próbek towaru do badań laboratoryjnych. Instytut Ochrony Roślin po przeprowadzonym badaniu uznał, że zatrzymany towar nie może być dopuszczony do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski.

KAS przestrzega przed kupowaniem i stosowaniem środków ochrony niewiadomego pochodzenia. Z krajów trzecich mogą być przywożone wyłącznie środki ochrony roślin, które posiadają ważne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnikom stosującym nielegalne preparaty może grozić utrata certyfikatów oraz dopłat unijnych. Za handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności.