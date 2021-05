Pół miliona zatrudnionych w rolnictwie to “ukryci bezrobotni”?

Tak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Według specjalistów, osoby te mogłyby zasilić inne sektory gospodarki nie tylko bez straty dla polskiego rolnictwa, lecz wręcz z korzyścią dla niego.

Jak przekonuje Jakub Olipra, ekonomista w Credit Agricole Bank Polska, asystent w Katedrze Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w opublikowanym przez portal Interia.pl artykule pt. Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno, jednym z problemów polskiego rolnictwa jest przerost zatrudnienia; wiele gospodarstw nie rozwija się, ponieważ utrzymuje się z nich zbyt wiele osób.

Czytaj także: Zmiany w KRUS: rolnicy nie dostaną decyzji o podwyższeniu i waloryzacji świadczeń?

Zdaniem specjalisty wielu zatrudnionych w gospodarstwach mogłoby podjąć pracę poza rolnictwem, zwiększając tym samym swoje dochody, bo chociaż pandemia wpłynęła negatywnie na rynek pracy, to nadal wiele sektorów jest chłonnych na pracowników.

Żeby zobrazować lepiej problem niewykorzystanych zasobów pracy, autor przytacza dane statystyczne, wg których w 2019 roku w rolnictwie zatrudnionych było 9% zatrudnionych ogółem, podczas gdy rolnictwo wytwarzało niecałe 3% PKB. Dla porównania dla krajów o zbliżonym udziale rolnictwa w PKB odsetek ten wynosił 4,5%.

Problem polskiego rolnictwa polega także na niewykorzystywanym kapitale; w relacji liczby ciągników przypadających na jedno gospodarstwo rolne z wynikiem 1,1 zajmujemy 15 miejsce w Unii Europejskiej. Ponad połowa ciągników w Polsce pracuje w gospodarstwach do 10 ha, a przeciętna powierzchnia, na której pracuje ciągnik w naszym kraju to 9 ha, podczas gdy w Niemczech to ponad 20 ha, a w Hiszpanii prawie 28 ha, co wskazuje na generalnie mało efektywne wykorzystanie ciągników w polskich gospodarstwach.

Artykuł Jakuba Olipry w całości można przeczytać tutaj: Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno