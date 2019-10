Pokaz polowy odmian kukurydzy Saatbau

Pochodząca z Austrii firma hodowlana Saatbau, mająca swą polską siedzibę w Środzie Śląskiej i 5 zakładów produkcyjnych na Dolnym Śląsku prowadzi hodowlę kukurydzy, zbóż, rzepaku oraz soi. Swoje nowe i sprawdzone odmiany kukurydzy przedstawiła 25 września na polu gospodarstwa Agrocentrum w Przytułach.

Istotne dla Saatbau jest, że reprodukcja materiału siewnego kukurydzy i innych gatunków odbywa się w Polsce. Wyróżnia firmę również sposób zaprawiania nasion. – Mamy najlepszy standard zaprawiania nasion kukurydzy na polskim rynku. My tę technologię zaprawiania nazywamy Opti Plus i zawiera ona fugicydy, repelent na ptaki oraz nawóz donasienny z fosforem i cynkiem, który wspomaga kiełkowanie na początku wegetacji – powiedział Daniel Niewiński zajmujący się marketingiem firmy Saatbau.

Po kolekcji odmian kukurydzy oprowadzała Emilia Fink-Podyma z Saatbau Polska.

– Jak wchodzimy na kolekcją ziarnową i widzimy wysoką odmianę, to z dużą pewnością możemy powiedzieć, że to jest odmiana Saatbau. Nasza genetyka jest wyraźnie dość „wyrostowa”, nie umniejsza to mimo wszystko potencjału ziarnowego ze względu na mocny system korzeniowy i wysoką odporność na wyleganie czy na łamliwość. Te cechy są najważniejsze, jeśli chodzi o selekcję odmian w procesie najpierw hodowli, a później rejestracji odmian – wyjaśniała Emilia Fink-Podyma.

– Historię Saatbau w Polsce zaczynaliśmy od odmian kiszonkowych. Wyraźnie widać, że w procesie rejestracji i wynikach porejestrowych nasze odmiany kiszonkowe są najlepsze. W 2018 roku w doświadczeniach porejestrowych w każdej z grup wczesności nasze odmiany były nr 1 i posiadały największy potencjał plonu suchej masy we wszystkich 3 grupach wczesności. W 1-szej grupie była to odmiana Ligato , w grupie średniowczesnej – odmiana Brigado , a jednocześnie odmiana Brigado była najlepszą odmianą kiszonkową w całym doświadczeniu na badanych 100 odmian. Brigado uzyskała najlepszy potencjał plonu suchej masy na poziomie 12-13% większym niż wzorzec.

W grupie średniopóźnej 1. miejsce zajęła odmiana Dublino. Warto podkreślić, żę odmiana ta została zarejestrowana w 2016 roku, a nadal plonuje na bardzo wysokim poziomie – mega wyrostowa. W optymalnych warunkach osiaga 4 metry z dobrym udziałem kolb – kontynuowała Emilia Fink-Podyma.

– Nasza genetyka jest w większości oparta na odmianach typu flint, semident z przewagą flinta lub typowy semident. Przewaga flinta w naszych odmianach powoduje, że są to odmiany dodatkowo o bardzo wysokiej odporności na wiosenne chłody i bardzo mocnym wczesnym wigorze.

Wczesny wigor, tolerancja na chłody, dodatkowo wzmocnienie Opti Plusem powoduje, że zawsze wiosną nasze odmiany są bardziej wyrostowe lub bardziej zielone. Nie ma problemów z brakiem fosforu czy sinieniem roślin. To powoduje, że później ta energia wzrostu i budowy plonu jest dużo lepsza – podsumowała.

Nowości na polu

Z grupy wczesnej kukurydzy ziarnowej, podczas prezentacji gospodarze wyróżnili Contento (FAO 240), odmianę o wysokiej odporności na wyleganie i mocnym systemie korzeniowym. Charakteryzuje ją ziarno typu semident o dużej zawartości skrobi. Odmiana dobrze sobie radzi na słabszych glebach z okresowymi niedoborami wody, również w warunkach chłodnej wiosny. Contento została zarejestrowana już w Czechach w 2018 roku.

W tym samym roku zarejestrowano nową odmianę Amello (FAO 230) na ziarno i kiszonkę w Austrii. W zeszłym roku potencjał plonu ziarna tej odmiany w doświadczeniu rozpoznawczym COBORU był na poziomie 103 % wobec wzorca. W badaniach na ziarno jak i na kiszonkę Amello uzyskiwała bardzo stabilne plony. Rośliny są wysokie z mocnym efektem zieloności. Odmianę wyróżnia ciężkie szkliste ziarno z rekordową masą tysiąca ziaren.

Nie tylko na grys

W 2018 roku z jednym najlepszych wyników plonowania na ziarno zarejestrowano odmianę Casandro (FAO 240-250). W 2018 roku w doświadczeniach PDO była 2-gą najlepszą odmianą wśród odmian we wszystkich klasach wczesności. Odmiana z przewagą ziarna typu flint o dużej zawartości bielma szklistego i białka. Charakteryzuje ją wygięta (bananowa) kolba, zawsze o niezaziarnionej końcówce (cecha genetyczna) bez wpływu na plon. Ziarno nadaje się do przerobu na grys. W opinii hodowcy będzie rósł areał uprawy tej odmiany, bo świetnie sobie radzi w trudnych warunkach klimatycznych.

Dużą popularność na południu Polski zdobyła odmiana Norico (FAO 240), stabilna w plonowaniu, zarejestrowana jako odmiana ziarnowa w 2015 roku. Sprawdziła się w trudnych warunkach suszy ostatnich lat na południu Polski. Toleruje chłodną wiosnę i jest odporna na choroby. Hodowca zachęca rolników z północy Polski do jej uprawy.

Ostatnią z prezentowanych ziarnowych odmian Perrero (FAO 240) charakteryzuje wyrównana wysokość roślin, rewelacyjna odporność na wyleganie, dość nisko na jednym poziomie osadzona dość gruba kolba z 16 do 18 rzędami szklistego ziarna. Wyróżnia się wyższą zawartością szklistego bielma od Casandro i Norico. Idealnie nadaje się do produkcji grysu. Ponadto, ma wybitną odporność na głownie i fuzariozę. Uprawa tej odmiany zalecana jest na mocniejszych stanowiskach do klasy IV, na najsłabszych – Norico i Casandro.

Rogoso na trudne warunki

W Polsce została zarejestrowana na ziarno w 2013 roku i ciągle utrzymuje wysoki potencjał plonowania i duże zainteresowanie rolników. Rogoso (FAO 210-220) ma rewelacyjny wczesny wigor. Bardzo dobrze znosi okresowe niedobory wody, wyróżnia ją dobry stay green i ziarno typu flint. Jest dedykowana do wczesnych siewów na północy Polski.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Suwara