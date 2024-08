Pogrom. 34 ogniska ASF, 10 651 świń wybitych. Czy wielkość hodowli ma znaczenie?

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu 31 ogniska ASF, ale wykaz zamieszczony przez Główny Inspektorat Weterynarii wskazuje ich 34. Łączna liczba świń w tym wykazie to 10 651 sztuk. Większość ognisk stwierdzono w stadach liczących do 500 sztuk.

34 ogniska na mapie ASF 2024

Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym poinformował o wykryciu 31 ogniska ASF w roku 2024. Zostało ono stwierdzone 31 lipca w miejscowości Potrzanowo, gm. Skoki woj. wielkopolskie; utrzymywano tam 72 świnie.

Wykaz zamieszczony na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii podaje jeszcze 3 ogniska ASF:

w Sławnie, gm. Kiszkowo, woj. wielkopolskie – 2 sierpnia, 766 świń

w Studzieńcu, gm. Rogoźno, woj. wielkopolskie – 4 sierpnia, 23 świnie

w Głuszynie, gm. Poznań, woj. wielkopolskie – 4 sierpnia, 13 świń.

Czy wielkość hodowli ma znaczenie?

Większość (choć niewielka) hodowli, w których wykryto ASF, liczyła mniej niż 100 świń – to 18 ognisk. W 12 z nich utrzymywano mniej niż 50 świń.

W 8 hodowlach stada liczyły od 100 do 500 świń; w 8 utrzymywano pow. 500 sztuk świń, w tym tylko w dwóch pow. 1000 świń – w jednej 1784, w drugiej 2771.

Podsumowując – z 34 hodowli, w których wykryto ogniska ASF, 26 to stada liczące do 500 sztuk. Pozostałe 8 to hodowle, w których utrzymywano pow. 500 świń.

22 ogniska stwierdzono w woj. wielkopolskim – w 12 z nich było poniżej 100 świń. 6 ognisk stwierdzono w warmińsko-mazurskim, 2 w zachodniopomorskim, 2 w lubelskim, 1 w mazowieckim, 1 w pomorskim.

Wszystkie – z wyjątkiem jednego – ogniska występują na obszarach objętych ograniczeniami. Poza obszarami wystąpiło ognisko w mc. Chrustowo, gm. Ujście, woj. wielkopolskie; utrzymywano tam 568 świń.

rdynii się udało – może warto poprosić o radę?

Minister Czesław Siekierski spotykając się z rolnikami w całym kraju powtarza: “konieczne jest ustalenie, jakie działania należy podjąć, żeby odbudować pogłowie trzody chlewnej i zahamować rozprzestrzenianie się ASF”. Powiedział to np. podczas ostatniego spotkania z członkami Zarządu Związku Gmin Wiejskich (31 lipca).

Może warto by było sięgnąć po doświadczenia Sardynii? W artykule pt. Myśliwi, bioasekuracja, nadzór – czyli jak na Sardynii wyeliminowano ASF pisaliśmy o tym, że na tej włoskiej wyspie ASF-u nie ma już od 2019 r. Co ciekawe, cytowany w artykule prof. Pulina powiedział, że “pozostają przeciwciała u starszych świń – kiedy te świnie zostaną uśmiercone lub padną śmiercią naturalną, cała wyspa z pewnością zostanie uznana za wolną”. Wydaje się więc, że tam nie wybija się stad, gdzie wykryto wirusa, a przecież Włochy bez wątpienia należą do Unii Europejskiej, więc chyba obowiązują tam te same przepisy?