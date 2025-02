Pogoda wpływa na ceny. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 17.02.2025

Mroźna pogoda u głównych producentów zbóż i oleistych przełożyła się w piątek na wzrosty cen zarówno w USA jak i w Europie, jednak na Matif skala wzrostów była hamowana przez mocne euro.

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif wzrosły przed weekendem, i kontrakt marcowy zamknął się wzrostem o 1,75 EUR, do poziomu 232,75 EUR/t, co zmniejszyło tygodniową stratę do 2 EUR (0,9%). Dużo większe wzrosty notowała natomiast pszenica na giełdzie CBoT i kontrakt marcowy wzrósł tam o 22,25 centa do poziomu 600 centów/buszel (210 EUR/t), co stanowi najwyższy poziom od 24 października.

Mróz może obniżyć tegoroczne plony

Handlowcy spekulują, że niskie temperatury mogą uszkodzić zasiewy na Ukrainie i w Rosji, a także w środkowo-zachodniej części USA. Obawy te skłoniły inwestorów finansowych do zamykania krótkich pozycji, co windowało ceny w USA, ale przełożyło się również na wzrosty cen pszenicy w Europie. Dodatkowym czynnikiem pozwalającym na wzrosty w Europie były najsłabsze od 4 lat oceny zasiewów pszenicy ozimej we Francji. Jednak czy taka sytuacja faktycznie będzie miała miejsce okaże się dopiero wiosną po pełnej lustracji pól i weryfikacji stanu upraw.

Dobre nastroje na rynku soi pozwoliły na wzrost cen rzepaku

Cena rzepaku w kontrakcie majowym wzrosła w piątek o 4,50 EUR do poziomu 526,75 EUR/t, co dało tygodniowy zysk w wysokości 10,25 EUR (2,0%). W Chicago soja i śruta sojowa zamknęły się na plusie, i kontrakt marcowy na soję na CBoT zakończył piątkowy handel wzrostem o 6 centów do poziomu 1036 centów/buszel (363 EUR/t), co ograniczyło tygodniową stratę do 13,5 centów (1,3%). Na dobrych nastrojach w Chicago skorzystał również kanadyjski rzepak notowany na giełdzie ICE, który w kontrakcie marcowym zyskał 4,90 CAD zamykając się na poziomie 663,50 CAD/t, co oznacza tygodniowy wzrost o 6,70 CAD (1,0%).

Źródło: Kaack