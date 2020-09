Pogłowie świń w czerwcu 2020 według GUS

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2020 r. liczyło 11 432,6 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrost o 6,0%. Według danych GUS wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej.

– Na początku czerwca 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 432,6 tys. sztuk i było wyższe o 651,2 tys. sztuk (o 6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2019 r. – wyższe o 217,1 tys. sztuk, tj. o 1,9% – informuje Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

Natomiast stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 40,1 tys. sztuk (o 5,3%) do poziomu 794,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 19,6 tys. sztuk (o 3,7%) do 550,3 tys. sztuk. Jak podaje GUS w stosunku do grudnia 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 38,1 tys. sztuk (o 5%), w tym loch prośnych o 30,8 tys. sztuk, tj. o 5,9%.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (11,2%). łódzkie (10,7%) i kujawsko-pomorskie (9,8%). Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie (1%), podkarpackie (1,2%), małopolskie (1,2%) i dolnośląskie (1,4%).

Krzesimir Drozd