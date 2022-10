Podwyżki na krajowym rynku zbóż. Pszenica doszła do 1840 zł/t. Ceny zbóż 14.10.2022

Obawy o możliwość nieprzedłużenia tzw. korytarza zbożowego windują ceny na giełdach światowych, a to wreszcie przełożyło się na ceny skupu w kraju.

Zmiany cen w krajowych punktach skupu w odniesieniu do początku tygodnia są już zauważalne. Jak informują podmioty skupowe najbardziej wzrosła cena pszenicy konsumpcyjnej, choć również w przypadku zbóż paszowych maksymalne stawki poszły w górę.

Jeśli chodzi o najpopularniejszą pszenicę konsumpcyjną to obecnie można uzyskać ceny od 1450 zł do nawet 1840 zł netto. Od nieco niższych poziomów zaczynają natomiast swoje notowania ceny pszenicy paszowej za którą minimalnie skupy płacą 1350 zł ale maksymalnie może to być 1630 zł/t.

Nie zmieniły się mocno od początku tygodnia ceny jęczmienia paszowego i rozpoczynają się one od 1150 zł a maksymalną wartością na chwilę obecną jest poziom 1350 zł. Nieco więcej dostaniemy za jęczmień konsumpcyjny, który kosztuje od 1200 zł, a kończy się nawet na 1680 zł/t.

Wyżej od jęczmienia paszowego notowane są wyceny pszenżyta, które startuje z poziomu 1200 zł/t a maksymalnie za to zboże można uzyskać 1480 zł.

Nieznacznie spadły z kolei ceny rzepaku, który obecnie skupowany jest z ceną minimalną na poziomie 2550 zł/t a maksymalnie można uzyskać 3080 zł za tonę.

W przypadku suchej kukurydzy z tegorocznych zbiorów wycena jest natomiast na poziomach od 1250 zł do 1460 zł za tonę. Z kolei za mokrą kukurydzę stawki wahają się na poziomach pomiędzy 800 z 900 zł/t.