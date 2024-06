Podwyżki i znaczne obniżki. Wysoki import i straty Grupy Azoty. Ceny nawozów 21.06.2024

Od początku czerwca w nawozach mineralnych obserwujemy dużą zmienność cenową. Wystąpiły zarówno podwyżki, jak i istotne spadki ich cen. Poniżej przedstawiamy aktualną sytuację na rynku nawozowym.

Na początku czerwca wzrosły ceny mocznika na rynku międzynarodowym, co bezpośrednio wpłynęło na rynek krajowy cen nawozów. Po ubiegłotygodniowych podwyżkach, część nawozów azotowych pozostaje droższa niż jeszcze przed miesiącem. W bieżącym tygodniu nie odnotowaliśmy większych podwyżek, jednak mocznik kosztuje więcej o kolejne kilkadziesiąt złotych. W przeciwieństwie do nawozów azotowych, ceny nawozów wieloskładnikowych oraz potasowych wykazują tendencję spadkową. Polifoski są tańsze blisko o 300 zł/t, a korn-kali ponad 170 zł/t.

Import zagrażający krajowemu producentowi

We wtorkowej konferencji prasowej, Hubert Kamola, Prezes Grupy Azoty “Puławy” poinformował o problemach finansowych spółki. W ciągu ostatnich sześciu kwartałów, Grupa Azoty “Puławy” odnotowała straty na poziomie 1,2 miliarda złotych, w konsekwencji czego wprowadza plan naprawczy spółki. Kamola wskazał również na potrzebę wprowadzenia 30 % cła na nawozy importowane z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej. Jak twierdzi, jest to wspólny interes producentów nawozów, w celu ograniczenia sprowadzanych ilości nawozów zza granicy.

Rekordowy wzrost importu nawozów do Polski

Polska odnotowuje znaczny wzrost importu nawozów mineralnych. W okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku wolumen importu wyniósł rekordowe 1,44 mln ton, co stanowi wzrost o 70% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale do Polski zostało zaimportowanych 753 tys. ton nawozów azotowych. Największe ilości importowane są z Rosji (263 tys. ton), z Niemiec (127 tys. ton), z Litwy (79,9 tys. ton), z Białorusi (61,7 tys. ton) oraz z Algierii (50,9 tys. ton).

Największy udział w imporcie nawozów potasowych do Polski mają Niemcy, z udziałem blisko 40% z 353 tys. ton, kolejno Rosja, blisko 30%.

Głównymi źródłami importu nawozów wieloskładnikowych do Polski jest Maroko (59,4 tys. ton) oraz z Rosja (52,3 tys. ton). Całkowity wolumen importu nawozów NPK wynosi 313 tys. ton.

Import nawozów fosforowych wynosi 20 tys. ton.

W przedstawionych danych widać silny udział Federacji Rosyjskiej na rynku nawozowym. Wprowadzenie 30% cła na nawozy z Rosji i Białorusi mogłoby ograniczyć ilości dostarczanych nawozów z tych krajów oraz wzmocnić pozycję krajowych produktów.

Wzrost produkcji nawozów

Według danych przekazanych przez Global Data, moce produkcyjne mocznika w Rosji, Iranie oraz Indiach, do 2030 roku znacznie wzrosną. Przewiduje się wzrost z 241,92 mln ton rocznie w 2023 roku do 307,47 mln ton rocznie do 2030 roku, co daje wzrost na poziomie 27 %. Raport uwzględnia nakłady kapitałowe, projekty budowlane oraz prognozy producentów.

Mocznik znów tanieje

W ostatnich tygodniach ceny mocznika uległy znacznym wahaniom. Problemy produkcyjne w Egipcie, w związku z ograniczeniami w dostawach gazu, spowodowały wzrost cen o 15-20 USD/t do poziomu 355-360 USD/t. W bieżącym tygodniu egipscy producenci wznowili produkcję w zakładach, co spowodowało tendencję spadkową cen mocznika, który obecnie kosztuje 350 USD/t.

Z kolei w Chinach ceny mocznika wyraźnie spadły, do 310 USD/t względem 330 USD/t w maju. W lipcu przewiduje się wznowienie eksportu na Bliskim Wschodzie.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1637,50 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1680 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1446 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro* 1371,30 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1734 Bez zmian Salmag* 1424 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1456 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1318,90 Bez zmian RSM 26N+3S* 1206,30 Bez zmian Pulan 34,4 1592,30 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2180,34 Wzrost ceny +34,44 zł/t Polifoska 5* Brak dostępności Polifoska 6 2857,75 Spadek ceny -156,45 zł/t Polifoska 7* 2863 Bez zmian Polifoska 8 2789,30 Spadek ceny -287 zł/t Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1587,60 Spadek ceny -172,4 zł/t Sól Potasowa 1955,76 Spadek ceny -120,44 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3108 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2935,40 Bez zmian

*Ograniczona dostępność