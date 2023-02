Podwyżki cen zbóż nieco hamują, jednak środa zakończyła się na plusie

Wczoraj podwyżki cen zbóż i oleistych były kontynuowane. I chociaż nie były to wzrosty tak znaczące jak na początku tygodnia, m.in. ze względu na stabilizację europejskiej waluty, to tak dobrej passy nie widzieliśmy od tygodni.

Początek dnia nie był dla cen pszenicy sprzyjający, jednak ostatecznie dzień został zamknięty z zyskiem o 1 EUR/t i ceną 294,75 EUR/t. Wzrok europejskich handlowców skierowany jest na Algierię, która organizuje kolejny przetarg na ziarno. Zakończył się spadek wartości euro do dolara, który napędzał ceny w ostatnich dniach; wczoraj wartość euro ustalono na 1,0735 USD wobec 1,07 we wtorek. Za oceanem cena pszenicy również poszła w górę ze względu na niesprzyjające prognozy pogody. Wczoraj ukazał się raport USDA, wg którego globalne zapasy końcowe oszacowano na 269,34 mln ton wobec 268,39 mln ton wg szacunków z grudnia.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 3,5 EUR/t do 289 EUR/t. Globalne zapasy końcowe kukurydzy zostały oszacowane na 295,28 mln ton, czyli o ponad 1 mln ton mniej niż w szacunkach grudniowych. USDA oszacowało zbiory w Argentynie na 47 mln ton – o 5 mln ton mniej niż ostatnio. Jeszcze bardziej pesymistyczna jest Giełda w Rosario, która szacuje je na zaledwie 42,5 mln ton. Niższe zbiory oczekiwane są także w Brazylii, gdzie siewy coraz bardziej się opóźniają.

Wzrosła nieznacznie cena rzepaku – o 0,75 EUR/t do 554,25 EUR/t. Wzrosła także cena soi w USA. Globalne zapasy zostały zredukowane o 1,5 mln ton do 102 mln ton; szacunki dla Argentyny spadły o 4,5 mln ton do 45,5 mln ton, a Brazylii pozostały bez zmian (153 mln ton).