Podwyżki cen w jednej kategorii: Ceny bydła mięsnego 11.01.2024

Kolejny tydzień nowego roku przynosi niewielkie tylko podwyżki w jednej kategorii, czyli w przypadku byków skupowanych w wadze poubojowej. W pozostałych przypadkach ceny niestety nie drgnęły. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 11.01.24?

Obecnie cały czas nie widać w skupach zbyt wielkich ruchów cenowych. Można pocieszać się tylko faktem, że ceny znajdują się na stosunkowo wysokich poziomach i na razie pomimo przewidywań niektórych analityków odnośnie zmniejszającego się zapotrzebowania na wołowinę, co może prowadzić do spadku cen, te na chwilę obecną nie spadają, a w przypadku byków w wadze poubojowej nawet nieznacznie wzrosły o 10 groszy/kg.

Taka sytuacja wynika po części zapewne z faktu, że cały czas mamy do czynienia z ograniczoną podażą bydła, jakie trafia do punktów skupu. Co za tym idzie, zakłady skupujące, aby móc pozyskać surowiec do przerobu, nie mogą sobie pozwolić na obniżenie cen, a wręcz muszą walczyć ceną, tak aby móc bez przeszkód produkować.

Ceny na dzień 11.01.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,7 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 6 -12,8 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21,3 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.