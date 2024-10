Podwójny jubileusz Promodis

Promodis – międzynarodowa spółdzielnia rolnicza specjalizująca się w maszynach rolniczych, częściach, akcesoriach i serwisie, obchodzi w tym roku 40 lecie działalności na świecie i 15 lecie działalności w Polsce. Okazją do świętowania obchodów były targi Agro Show w Bednarach.

Promodis rozpoczął działalność w roku 1984 we Francji, jako spółdzielnia kupców zrzeszająca 7 niezależnych firm handlowych. W ciągu 40 lat dołączały do nich kolejne firmy, Aktualnie wokół Promodis zrzeszonych jest ponad 130 firm z 7-miu krajów Europy w tym z Polski, Francji, Hiszpanii, w Portugalii, Belgii, Luksemburgu oraz Szwajcarii. Firma specjalizuje się w maszynach rolniczych, częściach, akcesoriach i w serwisie. W tym roku podczas Agro Show w Bednarach firma celebrowała swój podwójny jubileusz – 40 lecie powstania firmy oraz 15-lecie aktywnej obecności marki Promodis w Polsce.

– Najbardziej satysfakcjonującą rzeczą dla mnie w najszerszym znaczeniu tego słowa była współpraca z różnymi właścicielami firmy, również z kierownikami ich rodzinnych biznesów. Wspólna praca, wspólne myślenie o projektach sprzedażowych i marketingowych, wszystko to było nie tylko potrzebne dla nas, ale także pomogło nam wspólnie się rozwijać. Im silniejsza jest firma tym bardziej niezależna będzie od producentów traktorów i tym bardziej wydajna będzie dla swoich klientów. Między innymi dlatego, że jest podmiotem zbiorowym, który nie zależy od notowań giełdowej, konsorcjów. Zaskoczyliśmy tym wielu naszych dostawców. Miałem bardzo dużego dostawcę przeszło 25 – 30 lat temu, który powiedział mi – nie zdajesz sobie sprawy jaką siłę reprezentujesz. Rolnicy i gospodarstwa rolne stają się coraz ważniejsi, narzędzia stają się coraz ważniejsze, potrzebujemy siły zbiorowej, a nie indywidualnej, aby rozwijać działalność, pracować nad nowymi możliwościami, zarówno w zakresie szkoleń jak i produktu. Ta mieszanka to jest to co stworzyło Promodis, to jest to co dało jej siłę, której nie można zignorować – powiedział jeden z założycieli firmy, właściciel firmy Ouvrard Group p. Claude Ouvrard.

Promodis współpracuje z producentami i dostawcami, aby zapewnić wysoką jakość produktów oraz innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. Firma posiada również produkty marki własnej – Diadem, Cargo, Promagro i Formule Direct. Roczne obroty przekraczają 430 mln EUR. Obroty Promodis w Polsce przez 15 lat wyniosły 900 mln złotych, zaś aktualne roczne obroty przekraczają 140 mln złotych. Firma Promodis posiada 4500 specjalistów, w tym 2500 mechaników.

Działalność Promodis na polskim rynku rozpoczęła się w 2009 roku. Działając na rynku od wielu lat, firma stała się zaufanym partnerem dla rolników, oferując nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także wsparcie techniczne i doradcze. Top 5 marek Promodis to: KUHN, Horsch, McHale, Amazone i MX. Wśród pozostałych marek z którymi współpracuje Promodis należy wymienić takie marki jak: Wielton Agro, Unia, Mzuri, POMOT, Dalbo, Bogballe, Mandam, Sonarol, Agromasz, Expom, Metaltech, Hydramet, Rolmako, Volant Grabowscy, Kołaszewski czy Cynkomet. Działania promocyjne dotyczą umowy o współpracy z producentami oraz centralizacji zakupów co pozwala uzyskać firmie gwarancje konkurencyjności, pozwala rozwijać usługi towarzyszące, doradztwo oraz różne opcje finansowania.

– 15 lat temu rzeczywistość Polska naprawdę była totalnie odmienna, byliśmy dilerami, byliśmy rozproszeni, natomiast rzeczywistość francuska z tendencją do grupowania się, z tendencją do tego, żeby pewne decyzje podejmować razem, dla nas to było nowe i myśmy to wszystko obserwowali i ci , którzy w to uwierzyli, a ja byłem od samego początku zwolennikiem tego typu działania jakie prowadziło Promodis, z zapałem uznaliśmy, że chcemy to wprowadzić w Polsce – powiedział podczas obchodów jubileuszy w Bednarach Witold Krzyszczak z firmy Gravit, jeden z pierwszych założycieli firmy Promodis w Polsce.

Jubileusz Promodis obchodzony podczas Agro Show, był doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania przyszłych kierunków rozwoju. Firma, stawiając na innowacje i współpracę z rolnikami, pokazuje, że jest nie tylko dostawcą, ale także partnerem w budowaniu efektywnego i zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Promodis stale rozszerza swoją ofertę o nowe marki i innowacyjne rozwiązania.