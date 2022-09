“Podwojenie lub potrojenie dopłat do nawozów jest prawie nierealne”

Dzisiejszym gościem Sygnałów Dnia w PR 1 Polskiego Radia był minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Polityk był pytany m.in. o ceny nawozów. Jak jego zdaniem można zniwelować skutki kryzysu na rynku nawozów?

Minister pytany o formy interwencji uznał, że najlepszym obecnie rozwiązaniem będzie działanie w kierunku obniżenia kosztów produkcji nawozów, nie zaś, jak było to wiosną, dopłaty dla rolników.

– Każdy system pomocowy musi być zaakceptowany przez Komisję Europejską, żeby nie narazić zakładów na zwrot tej pomocy, dlatego że dopłaty, które były zastosowane na wiosnę przy tej skali i przy tej podwyżce cen nawozów nie będą dopłatami skutecznymi. Podwojenie czy potrojenie tych dopłat jest prawie nierealne, wobec tego pracujemy nad sposobem pomocy zakładom nawozowym. Natomiast ta pomoc musi być zaakceptowana przez Komisję Europejską – mówił Kowalczyk.

– To będzie przede wszystkim pomoc “energetyczna”, czyli zmniejszenie kosztów gazu po to, żeby te zakłady mogły produkować i sprzedawać nawozy w, jak to ja określam, akceptowalnej cenie dla rolników, bo obecne ceny, bo obecne ceny, które wynikałyby z kalkulacji, nie będą akceptowalne – dodał.

Minister zapytany o to, czy ze względu na obecne ceny nawozów mogą upadać gospodarstwa stwierdził, że nie sądzi, ponieważ większość kosztów i tak poniesie konsument; nawet jeżeli nawozy zdrożeją, to zdrożeje także zboże i inne produkty rolne.