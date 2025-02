Podtrzymanie wysokich stawek: Ceny bydła 13.02.2025

Kolejny już tydzień stawki oferowane hodowcom bydła mięsnego utrzymują rekordowe poziomy cenowe i przynajmniej na razie nie widać, aby sytuacja miała ulec zmianie. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 13.02.2025?

Krajowy rynek dalej zmaga się z niedoborami surowca, a popyt eksportowy, bo to właśnie na eksport trafia znakomita większość naszej wołowiny, pozostaje duży. To wszystko sprawia, że obniżek cen nie widać, choć i tutaj jak słyszymy w niektórych punktach skupu dochodzimy już prawdopodobnie do granicy.

Cały czas dobrą sytuację jeśli chodzi o ceny pokazują publikowane w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej dane, które za okres od 26.01.2025 r. do 02.02.2025 r. pokazały, że w kraju bydło rzeźne kupowano przeciętnie po 11,29 zł/kg, czyli o 0,4 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu i 5,4 proc. drożej przed miesiącem. Bardzo duży wzrost widać jeśli porównujemy ceny rok do roku, ponieważ w tym przypadku wynosi on aż 14,5 proc.

Jak jednak słyszymy w punktach skupu zapewne dużo będzie zależeć od dalszego rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się chorób bydła, zarówno w Europie, jak i w naszym kraju.

Ceny na dzień 13.02.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,9 zł netto/kg

– jałówki 7,7 -14 zł netto/kg

– krowy 5 – 11 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 19 – 23,9 zł netto/kg

– jałówki 18 – 22,9 zł netto/kg

– krowy 14- 21,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.