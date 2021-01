Podsumowanie wsparcia rolników dotkniętych krysem Covid-19

– W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wprowadziliśmy nowe działanie: „Wyjątkowe, tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID 19” – poinformował sekretarz stanu Ryszard Bartosik, podczas wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kto otrzymał wsparcie

Wiceminister zwrócił uwagę, że na podstawie przeprowadzonych ocen sytuacji, w szeroko zdefiniowanych sektorach działalności rolniczej, stwierdzono, że do najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu spowodowanego COVID-19 zaliczają się gospodarstwa zajmujące się produkcją: wołowiny, mleka, trzody chlewnej (prosiąt), drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki), drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych, baraniny/jagnięciny, kóz oraz roślin ozdobnych pod osłonami.

Cel – rekompensata i zachęta do kontynuowania produkcji

– Głównym celem wsparcia jest rekompensata przynajmniej części strat jakie ponieśli rolnicy w wyniku wystąpienia kryzysu spowodowanego COVID-19 i rozwiązanie problemów z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję w tych sektorach – podkreślił sekretarz stanu.

Ryszard Bartosik dodał również, że pomoc ma stanowić zachętę do kontynuowania prowadzonej produkcji w celu zminimalizowania ryzyka spadku poziomu produkcji w poszczególnych sektorach po zniesieniu ograniczeń wprowadzonych w wyniku epidemii COVID–19.

Wysokość i warunki pomocy

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty tej pomocy określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. Na działanie zaplanowano 2% alokacji środków PROW 2014-2020.

Pomoc przyznawana była rolnikowi tylko raz i nie mogła ona przekroczyć równowartości w złotych kwoty 7 000 euro. Pomoc była udzielana w formie ryczałtu. Jej wysokość uzależniona była od rodzaju prowadzonej produkcji i zróżnicowana ze względu na skalę produkcji.

Inne formy pomocy

Ponadto pomoc otrzymali producenci świń prowadzących produkcje w cyklu otwartym. Udzielane były również preferencyjne kredyty na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a także uruchomione zostały, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

Sekretarz stanu przypomniał, że na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiadacze co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, które nie zostały sprzedane w związku z wprowadzeniem od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazu wstępu na teren cmentarzy, mogli złożyć do dnia 6 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji, wnioski o udzielenie pomocy. A zatem przedmiotową pomocą byli objęci zarówno producenci rolni jak i podmioty zajmujące się obrotem chryzantemami. Stawki tej pomocy ustalone zostały na poziomie: 20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej i 3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.

Poza produkcyjną pomocą było wsparcie rodzin rolniczych przy zakupie komputerów dla dzieci i młodzieży.

– W związku ze zmieniającą się sytuacją resort rolnictwa ciągle pracuje nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki rynkowe spowodowane pandemią, co wpłynie na zrównoważenie sytuacji finansowej producentów rolnych i umożliwi m.in. planowanie oraz stabilizację produkcji rolnej, co zapewni ciągłość łańcucha dostaw – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi