Wczoraj wytypowani zostali zwycięzcy naszego facebookowego konkursu “Jesień w moim gospodarstwie”. Do zwycięzców, których fotografie prezentujemy poniżej, trafią narzędzia firmy NEO Tools. To z pewnością nie ostatni organizowany przez nas konkurs, dlatego zapraszamy do śledzenia naszego portalu i profilu na Facebooku. Tymczasem serdecznie gratulujemy laureatom!