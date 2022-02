Podstawowe zasady mieszania agrochemikaliów w zbiorniku opryskiwacza

Ze względów ekonomicznych bądź z uwagi na niestabilny przebieg pogody, łączy się często rożne preparaty w zbiorniku opryskiwacza, tworząc tzw. mieszaniny zbiornikowe. Są to zazwyczaj środki ochrony roślin + nawozy dolistne + adiuwanty i/lub kondycjonery wody + biostymulatory, a niekiedy także regulatory wzrostu i rozwoju roślin.

Dzięki temu zmniejsza się liczba zabiegów, zużycie sprzętu, paliwa i wody, mniej ugniata się rolę, niszczy strukturę gleby i rośliny. Jednak przy łącznym stosowaniu zbyt dużej liczby agrochemikaliów (zaleca się do 3) istnieje ryzyko zmniejszonej skuteczności lub fitotoksyczności stosowanej mieszaniny preparatów, prowadzącej w skrajnych przypadkach do uszkodzeń (poparzeń) roślin, a nawet ich wypadów. Możliwe jest również tworzenie w sporządzonym roztworze wytrąceń w postaci osadów, bądź zmętnień, rozwarstwień, kłaczenie, a w efekcie zatykanie końcówek rozpylaczy, co utrudnia lub uniemożliwia wykonanie oprysku.

Poza tym prowadzony oprysk różnymi preparatami w tym samym terminie agrotechnicznym (fazie wegetacji) nie zawsze jest wskazany. Niemniej przy umiejętnym sporządzaniu mieszanin zbiornikowych, korzyści wynikające z łącznego stosowania, przemawiają za ich aplikacją. W praktyce łączone są zwykle nawozy dolistne z preparatami grzybobójczymi lub owadobójczymi, z ewentualnym dodatkiem biostymulatorów na bazie aminokwasów lub wyciągów z alg, a także kondycjonera wody i/lub adiuwanta. Chodzi m.in. o to, by obniżyć pH roztworu do pożądanego poziomu, zmiękczyć twardą wodę oraz obniżyć napięcie powierzchniowe sporządzanego roztworu, co umożliwi równomierne rozprowadzenie naniesionych kropli na powierzchni rośliny i lepsze wnikanie substancji czynnych ze ś.o.r. i składników pokarmowych z nawozów dolistnych.

Tego typu preparaty są niekiedy obecne w ś.o.r. i nawozach, stąd nie zawsze muszą być dodawane, a jeśli tak to w mniejszej ilości oraz po konsultacji z przedstawicielem firmy oferującej dany preparat. Dobra, miękka woda (np. deszczówka) o optymalnym pH jest często istotnym warunkiem dobrej skuteczności substancji czynnych ze ś.o.r. i przyswajalności składników z nawozów dolistnych. Optymalna temperatura wody powinna być zbliżona do temperatury powietrza, zazwyczaj w zakresie 10-20 st. C. Należy pamiętać, iż dodawany do roztworu mocznik silnie oziębia sporządzany roztwór, w związku z czym należy go wcześniej rozpuścić, by po pewnym czasie nabrał temperatury otoczenia. Z kolei jednowodny siarczan magnezu w odróżnieniu od 7-wodnego, podnosi temperaturę sporządzanego roztworu. Reasumując skuteczność stosowanych agrochemikaliów zależy także w dużym stopniu od ich umiejętnego połączenia, poza tym pH roztworu, twardości wody, ewentualnych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych oraz temperatury.

Na ogół nie łączy się w zbiorniku opryskiwacza nawozów wapniowych ze ś.o.r. oraz innymi składnikami nawozów, zwłaszcza dysocjujących i występujących w formie anionów (siarczanów, fosforanów, azotanów, boranów, molibdenianów). Również nawozy krzemowe z wielu firm powinny być stosowane „solo”. Tak więc przed aplikacją nawozów dolistnych wielo- i jednoskładnikowych (najlepiej z jednej firmy oraz schelatowanych), należy się upewnić, czy można je łączyć w opryskiwaczu i stosować łącznie. Kolejność czynności i dodatek poszczególnych komponentów do zbiornika opryskiwacza jest zwykle następujący: