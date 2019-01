Podstawa rolnictwa cyfrowego

Koalicja stowarzyszeń z unijnego łańcucha rolno-spożywczego uruchomiła 23 kwietnia w Brukseli wspólny unijny kodeks postępowania w sprawie udostępniania danych dotyczących rolnictwa.

Kodeks promuje korzyści płynące z dzielenia się danymi i umożliwia modelom agrobiznesu, w tym spółdzielniom rolniczym i innym przedsiębiorstwom rolnym, szybkie przejście do ery rolnictwa ulepszonego cyfrowo. Ponadto rzuca więcej światła na stosunki umowne i zapewnia wytyczne dotyczące wykorzystania danych rolnych, w szczególności prawa do dostępu do danych i korzystania z nich.

Sygnatariusze Kodeksu są przekonani, że dostęp do dokładnych danych dotyczących rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju cyfrowego rolnictwa, umożliwiając rolnikom i spółdzielniom produkowanie większej ilości przy użyciu mniejszych zasobów.

Aby w pełni czerpać korzyści z cyfrowego rolnictwa, udostępnianie danych między różnymi partnerami w łańcuchu rolno-spożywczym musi być prowadzone w uczciwy i przejrzysty sposób.

Kodeks postępowania UE w sprawie udostępniania danych rolnych za pomocą umów umownych, uzgodniony przez Copa i Cogeca, CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC, ESA, ma na celu ustanowienie przejrzystych zasad, wyjaśnienie odpowiedzialności i stworzenie zaufania między partnerami. Określa najważniejsze wytyczne dla operatorów, w tym listę kontrolną. Udziela dostępu do niezbędnych danych ułatwi i przyspieszy modele biznesowe oparte na danych.

Jak podkreśla Copa – Cogeca, kodeks uznaje potrzebę udzielenia inicjatorowi danych (temu, który stworzył/ zebrał dane za pomocą środków technicznych lub samodzielnie, lub kto zlecił w tym celu dostawcy danych) wiodącą rolę w kontrolowaniu dostępu do danych i ich wykorzystywania. Wytyczne podkreślają, że prawo do decydowania, kto może uzyskać dostęp do danych i ich używać, jest przypisywane twórcy danych. W praktyce oznacza to na przykład, że prawa do danych wytworzonych w gospodarstwie lub podczas działalności rolniczej są przypisywane rolnikowi i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez niego.

– Z zadowoleniem przyjmuję unijny kodeks postępowania w zakresie udostępniania danych w rolnictwie zainicjowany przez strony zainteresowane sektorem rolno-spożywczym. Ponieważ Europa zmierza w kierunku bardziej nowoczesnej i bardziej zrównoważonej WPR, rozwiązania technologiczne będą ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a precyzyjne rolnictwo i rozwiązania oparte na danych będą odgrywać kluczową rolę – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa.

Źródło: Copa – Cogeca