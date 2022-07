Podsiew użytków zielonych. Lepiej późnym latem niż wiosną [video]

O czym należy pamiętać przeprowadzając podsiew użytków zielonych późnym latem? Jak wykonać go prawidłowo? Jakie odmiany wybrać? Najważniejsze informacje i wskazówki o późnoletnim podsiewie przekazuje specjalista z programu Krowie na Zdrowie – Piotr Kowalski z Barenbrug Polska.

Jeśli planujemy podsiewać trawy, to lepiej zrobić to późnym latem niż czekać do wiosny

Mamy środek upalnego lata. To okres, gdy szczególnie trawy (bo lucerna trochę mniej) cierpią z powodu bardzo wysokich temperatur. Widzimy to po plonach – nie są one zadowalające. Dlatego późne lato to dobry moment, aby pomyśleć o podsiewie użytków zielonych. Koniec sierpnia, nawet początek września, to idealny czas na wykonanie takiego podsiewu, ponieważ dotychczasowa ruń, po okresie intensywnego wzrostu, hamuje z produkcją, więc nie jest tak konkurencyjna dla młodych traw. Poza tym, z końcem sierpnia i początkiem września możemy spodziewać się większej ilości opadów. Podsiewane trawy będą więc miały wilgoć do tego, aby się dobrze ukorzenić i przygotować do zimy.

Podsiew późnym latem – praktyczne rady

Podsiew robimy bezpośrednio po trzecim/ czwartym pokosie – od końca sierpnia, ale najpóźniej do połowy września. Jeśli planujemy podsiew, ostatni pokos należy wykonać bardzo nisko, aby młode trawy miały jak najmniejszą konkurencję na światło, wodę i składniki pokarmowe oraz jak najwięcej czasu na skiełkowanie. Bezpośrednio po zbiorze bronujemy użytek zielony „na czarno”, aby jak najwięcej nowej przestrzeni udostępnić dla młodych nasion. Po podsiewie bezwzględnie wałujemy. Rezygnujemy z nawożenia azotem, możemy zastosować nawożenie potasem i fosforem, ale nie azotem. Rezygnujemy z nawożenia organicznego. Do podsiewu późnym latem wykorzystujemy mieszanki wieloletnie, ważne jest, żeby była w nich życica trwała lub kostrzewa łąkowa i trzcinowa, ale bazą powinna być życica trwała np. B&G-4 Milkway Universal.

Podsumowując, krótko kosimy, bronujemy, siejemy, wałujemy. Później młode trawy można wspomagać nawożeniem potasowym, aby zwiększać jakość i trwałość młodego podsiewu przed zimą.

Późne lato to też świetny czas na siew lucerny…

Koniec sierpnia to też idealny moment na siew czystej lucerny np. AlfaComfort – nowość Barenbrug – połączenie lucerny flamandzkiej i śródziemnomorskiej, o bardzo wysokiej zimotrwałości i produkcyjności. To odmiana polecana szczególnie do intensywnych upraw, dla hodowców bydła mlecznego, którzy wykonują zazwyczaj minimum 3-4 pokosy w sezonie. Przed siewem lucerny koniecznie zróbmy badanie gleby i sprawdźmy jakie jest jej pH – przypomina Piotr Kowalski. – Ważne jest, żeby nie było niższe niż 6, najlepiej 6,5-7.

… i podsiewów paszowych

W tym przypadku specjalista Krowie na Zdrowie poleca dwie odmiany B&G-13 Milkway Poplon oraz ProtaFix 4 – zawierającą szybko rosnące koniczyny. W przypadku podsiewów poplonowych Piotr Kowalski z firmy Barenbrug szczególnie rekomenduje nawożenie organiczne. Rośliny wykorzystają naturalny nawóz, który dodatkowo w zamian spulchni glebę i wzbogaci ją w azot, cenny składnik dziś wciąż bardzo drogi.