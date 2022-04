Podpalał stodoły, teraz za to odpowie

20-latka, który podpalał stodoły i nieużytki na terenie miejscowości Nowa Grabownica, zatrzymali policjanci z Ostrowi Mazowieckiej.

Po serii pożarów, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców wsi, a także niszczyły ich dobytek, poza ostrowskimi kryminalnymi do dochodzenia w tej sprawie włączono również, dzielnicowego i policjantów z patrolu. Przyniosło to oczekiwany efekt. Podczas patrolu mundurowi obserwujący zabudowania w Nowej Grabownicy zauważyli mężczyznę, próbującego podpalić drewnianą stodołę. Ruszyli więc do akcji, a po chwili 20-letni przestępca został zatrzymany. Policjanci również ugasili ogień, by nie doszło do pożaru budynku.

20-latek usłyszał już dziewięć zarzutów doprowadzenia do pożaru, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica