Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak nazwał wysiłki Turcji na rzecz powrotu Federacji Rosyjskiej do umowy zbożowej upokarzającymi.

Zdaniem Podolaka wysiłki Turcji na rzecz powrotu do umowy zbożowej są bezcelowe. Według niego Ankara, choć jest kluczowym graczem w basenie Morza Czarnego, traci w ten sposób podmiotowość.

– Zostaliście pozbawieni podmiotowości, upokorzeni na wodach Morza Czarnego, gdzie uważa się was za potężne państwo, mówię o Republice Turcji, po czym jedziecie do Soczi, żeby powiedzieć: „Może jeszcze zgodzicie się na możliwość przedłużenia umowy zbożowej?”. Jest to utrata reputacji i nie można się dalej tak zachowywać. Dlaczego ciągle poniżacie się przed Rosją? – pyta Mychajło Podolak cytowany przez Agropolit.com.

Podolak dalej stwierdza, że to Ukraina wykazuje podmiotowość na Morzu Czarnym czyniąc próby unieszkodliwienia rosyjskiej floty za pomocą dronów.