Podmioty skupujące nie chcą płacić na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Ministerstwo reaguje i zmniejsza stawkę wpłat

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa będą naliczane w wysokości 0,07% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producentów rolnych i wpłacane na Fundusz Ochrony Rolnictwa przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych – to jedna ze zmian zawartych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Fundusz Ochrony Rolnictwa stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z ustawą z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, obowiązek wpłat na Fundusz spoczywa na podmiotach skupujących, będących podatnikami podatku od towarów i usług. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Rządowy projekt zmian w ustawie o Funduszu Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje wydawanie od 1 lipca 2024 r. przez KOWR decyzji o rekompensatach, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Zmniejszenie wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa

W myśl projektu nowelizacji, podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za okresy roczne w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który dokonuje się naliczenia wpłat. Jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany rok nie przekroczy pięciokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należność będzie zaliczana na poczet wpłat na Fundusz za kolejny rok, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła pięciokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa będą naliczane w wysokości 0,07% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, nabytych od producentów rolnych i wpłacane na Fundusz przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

Oznacza to zmniejszenie kwot wpłacanych przez podmioty skupujące należności do kwoty wynikającej z pomnożenia zmniejszonego współczynnika z obecnych 0,125% do 0,07% wartości skupionych produktów rolnych w cenach netto.

– Podmioty skupujące oraz ich zrzeszenia i organizacje zgłaszają swoje niezadowolenie

wobec nałożonego na nich ustawowego obowiązku w zakresie deklarowania, naliczania

i wpłacania na rachunek Funduszu Ochrony Rolnictwa należności w kwocie 0,125% wartości

skupionych produktów rolnych w cenach netto – czytamy w uzasadnieniu Ustawy.

Mniej biurokracji

Nastąpi ograniczenie składanych deklaracji i terminu wpłacania należności na rachunek Funduszu Ochrony Rolnictwa do rocznych deklaracji i jednorazowych wpłat na rachunek do dnia 31 stycznia roku następnego po roku rozliczeniowym (kalendarzowym),

Projekt przewiduje rezygnację z nakładania kar za brak złożenia przez podmioty skupujące deklaracji. Sankcje będą dotyczyły wyłącznie braku wpłat należności na rachunek FOR.

Nastąpi wyłączenie wypisania działalności z CEIDG jako podstawy do uznania podmiotu za niewypłacalny. Pozostaną tylko sądowe postanowienia o upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji podmiotu skupującego jako podstawa do uznania podmiotu jako niewypłacalnego,

Projekt przewiduje podwojenie odpisu na rzecz KOWR z 2,5% do 5 % z tytułu opłacenia kosztów związanych z obsługą Funduszu Ochrony Rolnictwa w związku z obniżeniem współczynnika wpłat należności przez podmioty skupujące oraz rozszerzenia zakresu zadań KOWR w ustawie o KOWR o zadanie określone w nowelizowanej ustawie.

Zmniejszenie kwoty wolnej od wpłat

Nastąpi zmniejszenie kwoty wolnej od wpłat z dwudziestokrotności do pięciokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ta kwota należności będzie zaliczana na poczet wpłat na Fundusz za kolejny rok, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła pięciokrotność wysokości kosztów tego upomnienia.

Projekt przewiduje rezygnację w wypłat rekompensat za wierzytelności producentów rolnych z tytułu zbycia produktów rolnych powstałych po dacie niewypłacalności podmiotu.

W 2024 r. wnioski o rekompensaty były zbierane w oddziałach terenowych KOWR w okresie 1 luty – 31 marzec br. Do końca czerwca br. KOWR wydał wszystkie decyzje dotyczące wniosków zebranych w 2024 r. Kolejny nabór wniosków odbędzie się w lutym i marcu 2025 r. Wprowadzane złagodzenie warunków składania deklaracji oraz wpłaty należności przez podmioty skupujące na rachunek Funduszu Ochrony Środowiska oznacza, że od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 r. deklaracje, jak i wpłaty będą dokonywane w 2025 r. przy zastosowaniu wskaźnika 0,07%. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że okresie 10 lat nastąpi zmniejszenie kosztów uzyskania dochodów podmiotów skupujących o około 680 mln zł. Stąd propozycja, aby obniżony wskaźnik odpisu na rachunek FOR, jak i przepisy dotyczące składania deklaracji i wpłacania należności weszły w życie z mocą od dnia 1 lipca 2024 r.

Omawiana nowelizacja o Funduszu Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.