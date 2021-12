Podejrzany o spowodowanie pożaru w Barcicach w areszcie

46-letniego mieszkańca Sądecczyzny, który podejrzewany jest o podpalenie budynków gospodarczych w miejscowości Barcice i wyrządzenie olbrzymich strat, zatrzymali policjanci.

Do pożaru, jak już informowaliśmy, doszło 30 listopada tuż przed północą. Jeszcze w trakcie trwania akcji gaśniczej, w wyniku przeprowadzonych działań, funkcjonariusze ustalili osobę, która może mieć związek z tym podpaleniem. 46-letni mieszkaniec Sądecczyzny został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie trafił do policyjnej celi.

W trakcie pożaru w Barcicach całkowitemu zniszczeniu uległy trzy stodoły wraz z wyposażeniem, w tym dwoma traktorami i innymi maszynami rolniczymi. Wstępnie straty oszacowano na kwotę ok. 300 tys. złotych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Paweł Palica