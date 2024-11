Podatek rolny będzie w przyszłym roku niższy

W związku z tym, że opublikowane przez Prezesa GUS ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy są niższe, to niższy będzie również wymiar podatku rolnego. Jednak na znaczące obniżki nie ma co liczyć.

W „Monitorze Polskim” opublikowany został komunikat Prezesa GUS z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Jest on wydany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176). Wynika z niego się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 za 1 dt. (w ubiegłym roku było to 89,63 zł za 1 dt).

Podatek rolny ma określone ustawowo dwie stawki, czyli pierwszą za grunty gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego i drugą za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta – od 1 hektara.

To sprawia, że 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt* żyta) zapłacimy 215,85 zł, a 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5 dt żyta) będzie to stawka 431,7 zł, a to powoduje, że przyszłoroczne stawki podatku rolnego będą niższe od obecnych o zaledwie niecałe 4 proc.

Źródło: GUS, Monitor Polski