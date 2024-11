Pod okopowe zastosuj fosfor już jesienią!

Pod rośliny okopowe najlepiej aplikować nawozy fosforowe już w okresie jesiennym razem z orką przedzimową. Tylko wtedy rośliny będą mogły pobrać fosfor w fazie ich największego zapotrzebowania na ten składnik pokarmowy, czyli w czasie rozwoju systemu korzeniowego.

W uprawie roślin okopowych, z których duże znaczenie w Polsce odgrywa ziemniak i burak cukrowy, dobre rezultaty nawozowe daje zastosowanie jako źródła fosforu superfosfatu pojedynczego lub potrójnego.

W przypadku buraka cukrowego zapotrzebowanie na fosfor mamy w okresie rozwoju korzenia spichrzowego. Występujące w tym czasie susze w znacznym stopniu utrudniają pobieranie fosforu z płytszych warstw gleby. Stąd też jego zastosowanie w okresie jesiennym umożliwia przemieszczenie się tego pierwiastka w głębsze warstwy gleby, z których może być pobrany przez rośliny.

Fosfor odgrywa bowiem ważną rolę w początkowych fazach rozwoju korzeni. Jedynie w przypadku uprawy buraka cukrowego na glebach kwaśnych lepsze efekty uzyskuje się stosując nawożenie fosforowe w okresie wiosennym.

Wykorzystanie fosforu z nawozów przez buraka cukrowego wynosi około 20%. Z kolei pobieranie tego makroskładnika z plonem 40 t korzeni z ha i odpowiadającą mu masą liści wynosi około 60 – 80 kg. W związku z tym, w zależności od zasobności gleby, wysokość dawki fosforu w jego uprawie mieści się w przedziale od 20 do 100 kg P 2 O 5 /ha.