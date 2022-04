Pod Nowym Targiem zmarł traktorzysta przygnieciony przez pojazd

Podczas prac ziemnych, prowadzonych w okolicach Jabłonki w powiecie nowotarskim, spadł z ciągnika i został przygnieciony przez wywrócony pojazd 51-letni traktorzysta.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu mężczyzna został znaleziony 30 marca przez mieszkankę Jabłonki, która natychmiast wezwała na pomoc sąsiada, a później o zdarzeniu zostały powiadomione służby ratunkowe. Jak się okazało, 51-latek podczas prac związanych z wyrywaniem korzeni drzew, spadł z ciągnika rolniczego do wody zebranej w rowie, a następnie został przygnieciony przez wywrócony traktor. Strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, przystąpili do jego reanimacji, potem kontynuowali ją ratownicy medyczni. Poszkodowany odzyskał funkcje życiowe i został przewieziony do szpitala, tam jednak po kilku godzinach zmarł. Dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku będą wyjaśniane w postępowaniu prowadzonym przez policję.

Paweł Palica