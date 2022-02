Pod koniec lutego wracają targi Ferma

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do kalendarza wystawowego wracają targi Ferma, które zostały przeniesione z Łodzi do nowej lokalizacji w Bydgoszczy.

Największe targi zwierząt gospodarskich w Polsce odbędą się po raz pierwszy w Bydgoszczy w dniach 25-27 lutego br.

Międzynarodowe targi producentów i hodowców bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce Ferma organizowane są przez DLG Agrofood Sp. z oo, filia DLG (Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego) w Polsce. Targi odbędą się w Hali BCTW, centrum eventowym zlokalizowanym na północny wschód od Bydgoszczy, przenosząc się z dotychczasowej lokalizacji w Łodzi.

Jak piszą organizatorzy, hala BCTW w Bydgoszczy oferuje szereg korzyści dla zwiedzających i wystawców ze względu na swoją wielkość, dostępność miejsc parkingowych i dogodną lokalizację z dala od centrum miasta oraz optymalne połączenia komunikacyjne dla zwiedzających ze wszystkich regionów.

Na targach Ferma 2022 ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje szeroką gamę produktów do hodowli zwierząt, od genetyki po systemy pasz i żywienia, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, urządzenia do budowy mieszkań i budynków wraz z maszynami do zbieranie i konserwowanie paszy dla zwierząt.

Targi to nie tylko wystawa złożona z firm. Od momentu powstania ponad 20 lat temu Ferma stała się również platformą dla corocznej konferencji naukowo-technicznej. W tym roku organizatorzy zaprosili zwiedzających do udziału w panelach dyskusyjnych dla hodowców trzody chlewnej i bydła.

Dr Tomasz Schwarz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) poprowadzi dyskusję „Co lepsze dla producentów trzody chlewnej, co lepsze dla środowiska – czy istnieje konflikt interesów?”. Martin Ziaja ze Stowarzyszenia Producentów Mleczarstwa i Mleka w Polsce (PFHBiPM) dołączy do panelistów, aby omówić implikacje Zielonego Ładu dla producentów mleka.

Odwiedzający mogą zarejestrować się na bezpłatne bilety na stronie wydarzenia pod adresem www. targiferma. com. pl/en/odwiedzający/rejestracja-uczestników.