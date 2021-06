Pod Dziemianami rolnik zginął pod zgrabiarką karuzelową

Do dwóch wypadków, z których jeden okazał się tragiczny w skutkach, doszło w minionych dniach podczas prac polowych, prowadzonych na terenie powiatu kościerskiego.

Pierwszy z nich miał miejsce 2 czerwca w miejscowści Stary Barkoczyn. Podczas prowadzonych tam prac 52-letni mężczyzna zahaczył o przewracarkę do siana, wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń twarzy. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został on przetransportowany do szpitala.

Do drugiego, niestety śmiertelnego wypadku doszło na terenie gminy Dziemiany, gdzie 61-letni mężczyzna podszedł zbyt blisko zgrabiarki karuzelowej, która wciągnęła go do środka. Mężczyzna odniósł szereg ran i pomimo reanimacji, udzielonej mu przez policjantów, zmarł. Urządzenie było obsługiwane przez 35-letniego syna rolnika.

Paweł Palica