Początek tygodnia przynosi podwyżki cen zbóż: Ceny zbóż 15.10.2024

Nowy tydzień nie zmienia zbytnio sytuacji w krajowych skupach, gdzie cały czas dominuje kukurydza. Ponadto mamy do czynienia z niewielkimi, ale jednak podwyżkami cen skupu pozostałych gatunków zbóż. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 15.10.2024 r.?

Obecnie już coraz mocniej zbliżamy się do końca kukurydzianych żniw i jak przewidują eksperci, jeśli tylko pogoda się mocno nie popsuje, to w większości kraju powinny one dobiec końca wraz z końcem października. O dziwo ceny kukurydzy cały czas utrzymują się na stosunkowo wysokich poziomach i to zarówno ziarna mokrego jak i kukurydzy suchej.

Również w przypadku pozostałych gatunków notujemy nieznaczne podwyżki, ale dalej nie skłaniają one rolników do sprzedawania większych partii posiadanych przez nich zbóż, na co liczyli skupujący. To zaś sprawia, że doliczając koszoną obecnie kukurydzę zapasy, wobec dużo niższego niż w roku ubiegłym tempa eksportu, zaczynają mocno rosnąć.

Ceny na dzień 15.10.2024 r.: