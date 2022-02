Nowy rok na rynku nowych ciągników zaczyna się rekordowo

Styczeń br. przyniósł duże wzrosty w sprzedaży nowych ciągników. Wynik z ubiegłego miesiąca jest lepszy niż przed rokiem o 116 szt., co oznacza wzrost o 18,9 proc.. Tegoroczny wynik jest również lepszy od tego z 2020 r.

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych liderem rynku po pierwszym miesiącu roku jest marka New Holland z 141 rejestracjami. Jest to 15 szt.

więcej niż rok wcześniej, co daje marce udziały rynkowe na poziomie 19,3 proc.

Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 97 szt. zarejestrowanych ciągników, to 11 szt. więcej niż przed rokiem i 13,3 proc. udziałów rynkowych. Z kolei marka John Deere z ilością 90 szt. zajmuje trzecie miejsce. Taki wynik jest o 45 szt. lepszy niż w 2021 roku (jednocześnie jest to wzrost o 100 proc.). Natomiast udziały rynkowe John Deere wyniosły to 12,3 proc. (wzrost o 5 pp w stosunku do zeszłego roku).

Case IH zajmuje czwartą pozycję z ilością sprzedanych 59 szt. (12 szt. więcej niż w 2021 r). Daje to marce udział rynkowy w styczniu 2022 r. na poziomie 8,1 proc. Na piątym miejscu jest z kolei Zetor z ilością 50 szt. zarejestrowanych maszyn. Marka ta notuje jednak spadek o 31 szt. w stosunku do zeszłego roku. Udziały Zetora wyniosły w styczniu 6,9 proc. (przy 13,2 proc. w zeszłym roku).

Na szóstym miejscu znalazła się natomiast Valtra z ilością 42 szt. i udziałami rynkowymi 5,8 proc. Z kolei marka Deutz Fahr zajmuje siódme miejsce i notuje dokładnie tyle samo rejestracji co w styczniu rok temu – 37 szt. (5,1 proc. udziałów rynkowych).

Taki początek roku z pewnością może cieszyć producentów, ale jak sami przyznają jest jeszcze za wcześnie, aby móc prognozować jak w dalszej części roku ułoży się rynek. Pierwszych ocen będzie można dokonać dopiero pod koniec I kwartału, ponieważ obecnie jest zbyt wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na kształtowanie się popytu.