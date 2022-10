Pocisk artyleryjski w transporcie buraków

Pocisk artyleryjski, pochodzący prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej, znaleziono 25 października na terenie cukrowni w Krasnymstawie, w woj. lubelskim.

Jak się okazało był to nieuzbrojony pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Wszystko wskazuje na to, że niewybuch przyjechał na teren cukrowni z jednym z transportów buraków. Mundurowi zabezpieczają miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu wojskowych saperów, którzy zajmą się znaleziskiem.

Policjanci przypominają, iż niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi grozi nawet utratą życia. W przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy pod żadnym pozorem nie przemieszczać go i niezwłocznie skontaktować się najbliższą jednostką Policji.