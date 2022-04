Pobierasz rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe? Musisz złożyć PIT

Zeznanie PIT można złożyć w formie elektronicznej, np. poprzez usługę Twój e-PIT albo we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej osobiście lub wysyłając listem poleconym. Termin ostateczny na złożenie zeznania podatkowego upływa 2 maja 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, że w lutym br. przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2021 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (tj. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Ponadto każdej osobie, która w 2021 r. pobrała tzw. niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny (emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu) lub alimenty potrącane z emerytury/renty, Kasa przekazała deklarację podatkową PIT-11.

– Deklaracje PIT przekazane zostały również do Ministerstwa Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała zeznania podatkowe PIT-37 za świadczeniobiorców KRUS. Zeznania te są dostępne do akceptacji lub korekty na stronie podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli świadczeniobiorca KRUS sam nie złoży zeznania podatkowego PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 2 maja 2022 r., ani nie zaakceptuje oraz nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, zeznanie to automatycznie zostanie uznane za złożone – informuje KRUS.

Jak zaznacza KRUS świadczeniobiorca, który otrzymał co najmniej jedną z ww. deklaracji (tj. PIT-11A, PIT-40A lub PIT-11) i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. na zakup leków, rehabilitację) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinien sam złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36 – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2022 r.