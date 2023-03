Po miesiącu przerwy New Holland wraca na pozycję lidera w sprzedaży nowych ciągników

W lutym 2023 roku zarejestrowano 782 szt. nowych ciągników. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to rejestrowano odpowiednio 848 szt. i 804 szt. Wciągu dwóch pierwszych miesięcy br. zarejestrowano w sumie 1494 szt. nowych ciągników, czyli o 29 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jednakże spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku to tylko 1,9%.

Jak informuje w swoim comiesięcznym raporcie odnośnie rejestracji nowych ciągników Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, liderem rynku po pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku jest marka New Holland, która wraca na fotel lidera po miesięcznej przerwie. Zarejestrowano 234 ciągniki tej marki, czyli o 52 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marki New Holland na koniec lutego to 15,7% – o 3,1 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej.

Marka John Deere z liczbą 228 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 27 szt. więcej niż w 2022 roku, a udziały marki John Deere to 15,3%, to o 2,1 pp. więcej niż rok wcześniej. Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 182 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 6 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 12,2%.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 154 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 57 szt. więcej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 10,3% udziałów rynkowych, to jest aż o 3,9 pp więcej niż po dwóch miesiącach 2022 roku. Case IH zajmuje piąte miejsce. 105 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 7,0% udziałów rynkowych.

Jeśli zaś przyjrzymy się bliżej liderom w poszczególnych kategoriach mocy, to w lutym 2023 roku liderem w najniższej kategorii mocy do 30 KM jest marka Solis. W kat. 30- 50 KM liderem jest Kubota. W kat. 51-100 KM pierwsze miejsce zajmuje marka New Holland, w kategorii 100-140 KM – Deutz Fahr. Najwyższa kategoria mocy powyżej 140 KM to niezmiennie domena marki John Deere.

Przyglądając się jeszcze temu zestawieniu warto spojrzeć na najpopularniejsze modele. I tak po dwóch miesiącach 2023 roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest model Deutz-Fahr 5080 D Keyline, którego zarejestrowano 32 szt. Tym samym pokonał on o 1 szt. dotychczasowego lidera – model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 30 szt. Trzecie miejsce przypadło modelowi Zetor Major CL 80 – 27 szt. Farmtrac Tractors Europe z modelem 26 4WD zajmuje czwarta pozycję z ilością 25 szt. John Deere 6120 M oraz Solis 26-4WD 9+9 z ilością po 23 szt. zajmują piąte miejsce.