Pługi obrotowe Maschio Gaspardo z systemem regulacji równoległej

Nowa generacja pługów Maschio Gaspardo łączy niezawodność działania i wysoką

jakość pracy, a wszystko to w całkowicie odnowionej konstrukcji. Dostępny z

maksymalnie 5 korpusami, Unico M jest odpowiedni dla ciągników o mocy do 200 KM.

Orka zawsze była bardzo rozpowszechnionym procesem uprawy stosowanym w całej

Europie. Połączone działanie napowietrzania gleby, zakopywania i mieszania

pozostałości sprzyja rozwojowi upraw, gwarantując zawsze doskonałe plony.

Jednocześnie możliwe jest monitorowanie ważnych zjawisk, takich jak rozkład gleby, a

także chwasty, patogeny i owady glebowe.

Wszechstronność, zdolność adaptacji i liczne funkcje o wysokiej wydajności: to główne

zalety serii Unico, flagowych pługów obrotowych z równoległobokiem Maschio Gaspardo.

Unico jest wyposażone w system równoległoboku Smooth Set, zaprojektowany w celu

optymalizacji czasów przezbrajania i poprawy dokładności pracy w terenie.

W rzeczywistości równoległobok zawsze zachowuje początkowe ustawienia operatora na

pierwszym korpusie i prawdziwej linii; te ostatnie pozostają wyrównane niezależnie od

zmian szerokości roboczej. Regulacja jest szybka dzięki innowacjom, które mocno skróciły

czas ustawiania pracy. Równoległobok Smooth Set pozwala z jednej strony ograniczyć

naprężenia ramy i głowicy, a z drugiej wyregulować pierwszy korpus nawet podczas

jazdy maszyny i bez zmiany trajektorii ciągnika.

Wersja z mechanicznie regulowaną szerokością roboczą (wersja Passo) jest prosta i

wytrzymała. tzw. System krok po kroku pozwala szybko ustawić odpowiednią

konfigurację za pomocą swożni.

Dla większej wszechstronności można zamówić wersję z hydraulicznie regulowaną

szerokością roboczą (wersja Vario). Bezstopniowe, zmienne ustawienie pozwala na

doskonałe dopasowanie do każdego stanu gleby, nawet podczas orki. Bardzo

przydatna funkcja, szczególnie na obrzeżach pola.

Maschio Gaspardo oferuje różne modele Unico, podzielone według wielkości

wrzeciennika i ramy (XS, S, M, L i XL), pługi zawieszane, które wymagają mocy ciągnika

od minimum 55 KM do maksymalnie 400 KM (w wersji XL HD).

Nowa wymienna nieruchoma głowica umożliwia łatwe przełączanie między różnymi

typami połączeń (II, IIIN, III i IV kat.), Przekształcając ją ze sztywnego w ruchome.

Modułowy system ram (+1), za pomocą płyty na standardowej ramie, pozwala na

integrację dodatkowego korpusu i optymalizuje wykorzystanie ciągników o różnych

mocach.

Stale o wysokiej wytrzymałości, takie jak Hardox i Strenx, stosowane do wzmacniania

konstrukcji pługów, zapewniają dłuższą żywotność i większą odporność na zużycie.

UNICO jest wyposażony w mechaniczny system zabezpieczający ze śrubą ścinaną lub

układ hydrauliczny Non Stop (wersja NSH) z siłownikiem hydraulicznym z regulowanym

napięciem wstępnym z kabiny. Ta ostatnia została zaprojektowana wyłącznie ze śrubą

ścinaną na belce, idealna zwłaszcza na gleby z dużą ilością kamieni.

Ponadto połączenia między ramą a korpusami roboczymi nie są spawane, ale skręcane,

co zapewnia wytrzymałość, niezawodność i stabilność nawet w warunkach dużego

wysiłku.

Możliwe jest również szerokie dostosowanie własnego pługa: dzięki różnorodnej gamie

ram, lemiesza, przedpłużka i odkładnicy, wykorzystanie potencjału pługa jeszcze nigdy

nie było tak łatwe. Możliwość wyposażenia pługa w różnego typu przedpłużki i

odkładnice pozwala na najlepszą pracę w każdych warunkach glebowych i wszelkiego

rodzaju resztkach pożniwnych (np. kukurydza, pszenica, słonecznik).

Unico M to pług obracalny, który można łączyć z ciągnikami o mocy do 200 KM, z

regulowanym systemem równoległoboku do orki w bruździe, dostępny od 3 do 5

korpusów. Ten pług ma solidną rozkładaną ramę o wymiarach 120 x 120 x 10 mm, belki

o wymiarach 80 x 30 mm, prześwit między korpusami 95 lub 105 cm, prześwit pod belką

80 cm (opcjonalnie 87 cm), przykręcany przedpłużek na każdym lemieszu i łącznik, aby

dodać dodatkowy korpus (tylko dla wersji do rozbudowy).

Połączona praca koła i regulacji głowict pozwala na utrzymanie pługa równolegle do

podłoża dla uzyskania jednolitej powierzchni roboczej. Na życzenie dostępne są 4 różne

rodzaje kół głębokościowych.

Unico M jest wyposażony w mechaniczny system zabezpieczający za pomocą śruby

ścinanej, natomiast model Unico M NSH jest wyposażony w układ hydrauliczny NON

STOP. Ta wersja jest zalecana do gruntów charakteryzujących się obecnością dużych

kamieni, ponieważ ryzyko pęknięcia i ewentualnych uszkodzeń konstrukcji przy

klasycznym systemie ryglowania jest częste.

Źródło: Maschio Gaspardo