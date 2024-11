Pług Moro jest w moro i jest królem pługów

Wydaje się, że są takie firmy, którym tworzenie maszyn rolniczych sprawia radość. Na targach EIMA w Bolonii znaleźliśmy pług, który nie dość że jest mega to jeszcze w moro, bo jest firmy Moro.

Są maszyny i maszyny. Jedne większe, drugie mniejsze i są też oczywiście takie średnie. Każda z nich przeznaczona jest do różnej pracy oraz dla określonego klienta. Dopasowanie maszyny do warunków pola i hodowli staje się drogą do sukcesu i opłacalności produkcji.

Tak jest także jeśli chodzi o pługi, bo choć uprawa bezorkowa robi się coraz bardziej modna, to pługi nadal znajdują nabywców. Jak wyglądają pługi i jak są zbudowane każdy, kto nawet liznął rolnictwa wie. Producenci celują w maszyny coraz większe i potrafiące zaorać coraz więcej rzędów za jednym przejazdem.

Są jednak pługi specjalnego przeznaczenia i na jeden z nich natrafiliśmy w czasie targów EIMA w Bolonii. To maszyna znanej i u nas firmy Moro Aratri specjalizującej się w ciężkich maszynach uprawowych. Stoisko tej firmy było naprawdę spore, ale jedna z maszyn przyciągała już z daleka wzrok. To pług nad pługi.

Król pługów musi się maskować

Moro MPV 30 A Extreme w pełni zasługuje na miano króla pługów. Jest ogromny. Niewyobrażalnie ogromny nawet jak na warunki innych, wielkich maszyn do takiej uprawy pokazanych w czasie trwania włoskiej wystawy.

Jest tak gigantyczny, że zapewne firma postanowiła maskować jego wygląd przez niezwykłe malowanie w barwy ochronne – moro. To oczywiście gra słów i pewien żart ze strony producenta, jednak w niczym nie ujmuje wielkości tej maszyny.

Przeznaczony do orki głębokiej Moro MPV 30 A Extreme widzicie na zdjęciach, ale i one nie oddają jego prawdziwych rozmiarów i możliwości. Oto kilka z nich:

głębokość robocza pracy: 80 – 110 cm

ciężar całkowity: 2650 kg

regulacja od środka linii prowadzenia (offset): -100 +150 cm

prześwit pod ramą: 129 cm

wymiary w przekroju części roboczej: 310 x 150 mm

Wyposażenie standardowe jest równie imponujące:

regulowana hydraulicznie szerokość robocza

hydrauliczna regulacja nachylenia

hydrauliczna regulacja punktu zaczepienia

urządzenie zabezpieczające w postaci śruby ścinającej i inne.

Jak się można domyślić po budowie i rozmiarach tego “króla pługów” ciągnik z jakim musi współpracować także musi być spory. Jak podaje producent zalecana moc do “współpracy” z Moro MPV 30 A Extreme wynosi 400 do 500 koni mechanicznych, ale możliwe jest i 600 KM.