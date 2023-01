Pług dłutowy nie musi być drogi [video]

Podczas tegorocznych targów Polagra Premiery firma AB Group, dystrybutor maszyn i narzędzi tureckiej marki Özdöken zaprezentował model Boltan-545. Pług ten może być naprawdę ciekawą cenowo alternatywą dla modeli zachodnich marek. Jaka hest cena prezentowanego modelu? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Joanną Jastrzębską z firmy AB Group.

Jest to wersja cięższa pługów dłutowych Özdökena i występuje w wersjach od 5 do 9 łap. Prezentowana podczas targów wersja ma szerokość roboczą 2,25 m. Wyposażono ją w podwójny wał kolczatkowy z hydrauliczną regulacją głębokości pracy do 55 cm. Prześwit pod ramą to również 55 cm. Boltan-545 może współpracować z ciągnikiem o mocy od 150 KM.

– Na tę chwilę te pługi dłutowe występują na zabezpieczeniu zrywanym kołkowym, ale już za ok. 2 miesiące myślę, że będziemy prezentować także wersję na zabezpieczeniu hydraulicznym pozwalającym na pracę w warunkach dużego zakamienienia – tłumaczy Joanna Jastrzębska z firmy AB Group.