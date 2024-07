Plony nie zachwycają, a i ceny nowych zbiorów nie powalają: Ceny zbóż 09.07.2024

Żniwa się rozkręcają i do skupów trafia już nie tylko jęczmień i rzepak, ale zaczynają się pojawiać pierwsze pszenice czy pszenżyta z najsłabszych stanowisk, i zbóż będzie z każdym dniem przybywać. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 09.07.2024 r.?

Niestety jak przyznają i sami rolnicy i skupujący obecnie dostarczane do skupów zboża i rzepaki nie zachwycają pod względem plonowania. Jęczmień ozimy najczęściej plonuje w granicach 5-6 ton, ale są plantacje z plonem poniżej 4 ton, podobnie rzepaki rzadko przekraczają 4 tony z hektara, a częściej są to okolice bliższe 3 ton z hektara.

Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest tylko to, że ceny za nowe zbiory nie odbiegają mocno od cen za ubiegłoroczne ziarno, a w obliczu przynajmniej na razie słabych wyników plonowania i niższych zapasów z jakimi wchodzimy w nowy sezon, jest szansa, że ceny mogą rosnąć, choć o tym będzie się można przekonać dopiero, gdy żniwa staną się bardziej zaawansowane.

Obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę już z nowych zbiorów o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 990 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, ale przynajmniej na razie w obliczu słabych plonów ceny za nowe ziarno zaczynają się od poziomu 630 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 810 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny z tegorocznych żniw ceny zaczynają się z kolei od 570 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 750 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 690 zł/t, a minimalnie można dostać 520 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 515 do maksymalnie 680 zł/t.

Tegoroczne żyto paszowe minimalnie kosztuje 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 600 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 630 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Dobrą cenę utrzymuje rzepak, gdzie maksymalną stawką jest 2070 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1900 zł/t.

Niezbyt dużo dzieje się z kolei w przypadku cen kukurydzy, gdzie maksymalnie można dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Również w przypadku Podobnie niewielkie zmiany dotyczą również owsa i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.