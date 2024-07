Plony dalekie od rekordów, ale ceny również: Ceny zbóż 26.07.2024

Niektórzy rolnicy już zakończyli żniwa, a w innych regionach kraju cały czas trwa walka z pogodą i do końca żniw brakuje jeszcze nieco czasu. Niemniej jednak w większości rolnicy nie są zadowoleni z osiągniętych w tym roku wyników, którym daleko do rekordów. Cenom niestety również dużo brakuje do rekordowych poziomów. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 26.07.2024 r.?

Wydawać by się mogło, że przy mniejszych zbiorach i mniejszych niż w poprzednich latach ilościach zbóż trafiających do skupów w okresie żniwnym, ceny powinny znacząco rosnąć. Tak się jednak nie dzieje i ruchy cenowe nie są zbyt znaczące, a ceny płodów rolnych, jak mówią sami rolnicy, są takie jak 20 lat temu, przy zupełnie innych kosztach produkcji.

Trudno cały czas wyrokować czy i kiedy mogą nastąpić znaczące podwyżki, ponieważ żniwa cały czas trwają nie tylko w Polsce, ale i chociażby w Europie i dopiero po ich zakończeniu i oszacowaniu, jakie realnie są plony, rynek będzie decydował, w którym kierunku podąży.

Wszystko to sprawia, że obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać nie więcej jak 990 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie ceny zaczynają się od poziomu 660 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 830 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 760 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 700 zł/t, a minimalnie można dostać 550 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 700 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 490 zł/t. Cały czas przyzwoite poziomy cenowe utrzymuje rzepak, za który maksymalnie można dostać 2080 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1880 zł/t.

Dużych wahań cenowych nie ma obecnie na rynku kukurydzy i maksymalnie można dostać 850 zł/t, a minimalnie jest to poziom 680 zł/t. Z kolei za tegoroczny owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 810 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 590 zł za tonę.