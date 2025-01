Plony były słabsze, czy zabraknie grochu? Ceny grochu siewnego 15.01.2025 r.

Ubiegły sezon nie był zbyt korzystny dla plantatorów grochu siewnego, ponieważ plony były zauważalnie niższe niż w 2023 roku. Jak zatem przekłada się to na ceny i dostępność materiału siewnego?

Plony grochu siewnego z pewnością nie zachwycały w wielu regionach i wyraźnie to widać, ponieważ z naszych rozmów z plantatorami uprawiającymi ten gatunek na materiał siewny wynika, że były ponad dwukrotnie mniejsze niż w roku 2023.

To zaś sprawia, że materiału siewnego grochu jest mniej, ale da się go kupić cały czas we względnie akceptowalnych cenach, ponieważ jeśli kupujemy bezpośrednio od plantatorów to np. za odmianę Batuta przyjdzie nam zapłacić pomiędzy 2300 a 2600 zł brutto. Mówimy tu cały czas o kwalifikowanym materiale C1, gdzie sprzedający wystawia fakturę VAT uprawniającą do dopłat do materiału siewnego.

Drożej jest jeśli chodzi o odmiany np. Astronaute, Mecenas czy Prosper ponieważ tutaj ceny rozpoczynają się od 2800 zł/t, a kończą z reguły w okolicach 3200 zł/t. Dużo drożej robi się natomiast wtedy, gdy chcemy kupić groch zaprawiony kompleksowo preparatami takimi jak np. Rhizo+ i Maxim 035FS, bo tutaj ceny potrafią dotrzeć już w rejony 4000 zł/t.

Z rozmów ze sprzedawcami i hodowcami wynika, że grochu do siewu pomimo niższych zbiorów zabraknąć nie powinno, ale nie warto na pewno odkładać zakupów na ostatnią możliwą chwilę, tym bardziej, że im bliżej początku marca, tym bardziej będzie ubywało materiału siewnego w magazynach sprzedających.