Płonął silos ze słonecznikiem

14 grudnia wieczorem w wielkopolskiej miejscowości Czernice doszło do pożaru wypełnionego ziarnem słonecznika silosu.

Na pomoc wezwani zostali strażacy ze Złotowa i okolic. Po dojeździe na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności przystąpili oni do działań gaśniczych w obronie budynków gospodarczych, znajdujących się w pobliżu obiektu, we wnętrzu którego pojawił się ogień, a następnie przystąpiono do żmudnej pracy, polegającej na ręcznym usuwaniu z silosu słonecznika, który był sukcesywnie przelewany wodą. Pożar udało się w pełni opanować po blisko 3 godzinach.

Przyczyny powstania pożaru nie są jeszcze znane, nie podano też informacji o wysokości strat. W akcji gaśniczej brały udział zastępy JRG Złotów oraz jednostek OSP z Zakrzewa, Głomska i wsi Ługi.