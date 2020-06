Plon ziarna zagrożony?

Kilka dni temu apelowaliśmy na łamach naszego portalu aby nie zaprzestawać ochrony zbóż przed chorobami i niezwłocznie, jak to tylko możliwe, wykonać jednak zabieg T3 (chroniący kłos). Dzisiaj radzimy żeby, jeśli nie jednocześnie, dodatkowo koniecznie prowadzić walkę z licznymi populacjami mszyc, a przy okazji innymi pluskwiakami, żerującymi na kłosie!

Porażenie kłosa

Okres kwitnienia zbóż, szczególnie „wysuwania” pylników jest strategicznym, w którym dochodzi do najsilniejszych infekcji patogenami niszczącymi ziarno. Delikatne, a do tego bardzo bogate w białko, węglowodany i inne substancje pylniki są doskonałą pożywką dla grzybów, szczególnie przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza, jaka panuje w tym roku w trakcie kwitnienia zbóż. Z pręcików, na których grzyb się intensywnie rozwija i zarodnikuje (fot. 1), przerasta następnie do ziarniaka powodując jego zniszczenie począwszy od wierzchołka.



Ponadto, na ziarniakach widać już objawy septoriozy plew (fot. 2).

Trzeba też mieć świadomość, że warunki sprzyjają mączniakowi zbóż i traw (fot. 3) – obecnemu na liściu flagowym, co może być źródłem porażenia kłosa kolejnym patogenem.

Mszyce na kłosie

Ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o powszechność występowania mszyc na praktycznie wszystkich gatunkach roślin, w tym uprawnych. Zboża nie są wyjątkiem – silne opanowanie liści obserwujemy od dawna. Teraz, głównie mszyca zbożowa, licznie zasiedla kłosy żerując u podstawy młodych ziarniaków (fot. 4).

Jest to najgroźniejszy gatunek mszycy dla zbóż. Jak podają fachowcy – w efekcie żerowania jej osobników (fot. 5, 6) na kłosie zmniejszeniu ulegają ziarniaki, które są dodatkowo źle wykształcone, maleje masa tysiąca ziaren (MTZ) oraz masa ziarna z kłosa.

Jakość technologiczna ziarna i przerobowa jest również zła – mąka z takiego ziarna opanowanego przez mszyca ciemnieje i ma złą wartość wypiekową. Wśród ziarniaków można także zaobserwować żerujące osobniki mszycy czeremchowo-zbożowej (fot. 7), a także inne wysysające zawartość ziarniaków pluskwiaki, w tym żółwinka zbożowego (fot. 8) i lednicę zbożową.



Z zabiegiem insektycydowym nie ma co zwlekać, szczególnie, że miejsca żerowania szkodników są dodatkową łatwą drogą infekcji dla patogenów wywołujących choroby ziarna. Insektycydy zalecane – patrz: Mszyce na zbożach – konieczne zwalczanie