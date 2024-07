Plon buraka zagrożony. Ile wody potrzebuje burak cukrowy?

W uprawie buraka cukrowego musimy liczyć się z dużymi wahaniami plonowania. Powodem są bardzo zmienne warunki wilgotnościowe gleby panujące w ostatnim okresie w różnych rejonach Polski.

Burak cukrowy ze względu na dużą masę plonu i dobrze rozwiniętą powierzchnię liści, charakteryzuje się dużymi potrzebami wodnymi. W celu wyprodukowania 1 kg suchej masy, w zależności od wydajności, roślina ta potrzebuje od 0,2 do 0,3 t wody.

Przy dużej wydajności występuje zmniejszenie ilości wody niezbędnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy korzeni buraka. Stąd też przy plonie buraka cukrowego na poziomie 20 t korzeni roślina pobiera około 3500 m3 wody, z kolei przy plonie 50 t korzeni burak cukrowy potrzebuje około 5000 m3 wody. Szacuje się, że spadek ilości pobranej wody o 10% skutkuje obniżeniem wydajności buraka cukrowego o około 16%.plon

Występujące w miesiącach letnich dobre zaopatrzenie w wodę wyraźnie wpływa na uzyskanie wysokich plonów korzeni, a występujące w ostatnim okresie w wielu rejonach susze przyczyniają się do gorszego plonowania buraka cukrowego. Należy przy tym podkreślić, że najintensywniejszy przyrost plonu korzeni i cukru ma miejsce w miesiącach od czerwca do sierpnia, chociaż we wrześniu też stwierdza się znaczny przyrost korzeni buraka. Szacuje się, że stosowane w uprawie buraka cukrowego nawodnienie wiąże się z blisko 30% zwyżkami plonu korzeni.