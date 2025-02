Płatności dla małych gospodarstw 2025 – Kto może skorzystać? Ile wynoszą dopłaty? Kiedy składać wnioski?

Płatności dla małych gospodarstw w 2025 roku to uproszczone wsparcie dla rolników, które wystartuje już 15 marca. Dowiedz się, kto może ubiegać się o dopłaty, jakie są stawki i kiedy złożyć wniosek!

Dla kogo płatność dla małych gospodarstw 2025?

Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Co ważne, płatność dla małych gospodarstw w 2025 roku zastępuje wszystkie inne dopłaty bezpośrednie, więc również ekoschematy i dopłaty do produkcji.

Jakie dotacje można uzyskać oprócz płatności dla małych gospodarstw?

Rolnicy, który planują złożyć wnioski o płatność dla małych gospodarstw w 2025 roku mogą dodatkowo starać się o:

· Przejściowe wsparcie krajowe – uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu.

· Wsparcie w ramach II filaru WPR, w tym: płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności zalesieniowe.

Jakie są stawki dopłat do małych gospodarstw 2025?

Stawka dopłaty do małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro za hektar powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

Jaka jest maksymalna kwota płatności dla małych gospodarstw w 2025 roku?

Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 125 euro na gospodarstwo.

Jaki budżet na płatności dla małych gospodarstw w 2025 roku?

Limit środków publicznych w ramach naboru do płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw w roku 2025 wynosi orientacyjnie 792,02 mln PLN.

Kiedy rozpoczną się i zakończą nabory wniosków?

Podobnie jak w przypadku pozostałych płatności bezpośrednich, nabór wniosków w ramach interwencji Płatność dla małych gospodarstw rusza 15 marca. Natomiast jego zakończenie planowane jest na 15 maja 2025 roku.

Jak złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw?

Wnioski o dopłaty rolnicy mogą składać w aplikacji eWniosekPlus na Platformie Usług Elektronicznych.

źródła: ARiMR