Płatność do krów 2025 – Rolniku, sięgnij po wsparcie dochodów w ramach PS WPR 2023-2027

Wsparcie dochodów związanych z produkcją krów bazuje na liczbie posiadanych zwierząt spełniających określone warunki. Zobaczmy, jakie wymogi obowiązują dla dopłat do krów? Ile zwierząt rolnik musi posiadać, aby otrzymać wsparcie? I jaka jest stawka płatności do jednej krowy?

Płatność do krów – Cel interwencji

Dopłata do zwierząt to forma wsparcia dochodów rolnika. Kluczowym celem tej płatności ma być poprawa rentowności produkcji zwierzęcej, między innymi poprzez pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem stada. Sprawdźmy więc, na jaką dopłatę mogą liczyć rolnicy do 1 sztuki krowy?

Płatność do krów – Zależna od ilości zwierząt, a ta od województwa

Wsparcie dla rolnika przysługuje maksymalnie do 20 sztuk krów na gospodarstwo. Ale dokładna ilość zwierząt zależy od województwa, w którym producent rolny prowadzi swoją działalność rolniczą.

Tak więc, w województwach lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim rolnik otrzyma płatność, jeśli posiada co najmniej 1 sztukę kwalifikujących się zwierząt.

Natomiast już w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim trzeba posiadać co najmniej 3 sztuki kwalifikujących się krów, by otrzymać wsparcie.

Warto pamiętać, że rolnik może wnioskować o płatność również do krów, które są w posiadaniu jego współmałżonka. Ale pod warunkiem, że współmałżonek nie zamierza sam zadeklarować ich do tego wsparcia.

Ile wynoszą dopłaty do krowy?

Ostateczną stawkę płatności do krów w ramach dopłat bezpośrednich 2025 poznamy dopiero jesienią tego roku, gdy rząd poda oficjalne wartości.

Natomiast, przypominamy, na jakie wsparcie mogli liczyć rolnicy biorący udział w ramach ubiegłorocznych naborów.

Tak więc, stawka płatności do 1 sztuki krowy za 2024 rok wyniosła 409,86 zł, a w 2023 roku było to 439,41 zł/szt. krowy.

Limit środków publicznych na interwencję I.5.1 w 2025 roku

Na 2025 rok przeznaczonych jest w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją do krów 695,37 mln PLN.

Jakie są warunki dla zwierząt deklarowanych do wsparcia?

Aby rolnik otrzymał wsparcie do produkcji krów, zwierzę musi spełniać pewne warunki. Mianowicie:

Zwierzęta muszą być zgłoszone do komputerowej bazy danych, wymaganych na podstawie przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt – najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Krowy powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt – najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Krowy muszą być w odpowiednim wieku. Na dzień 15 maja w roku ubiegłym składania wniosków o wsparcie było to powyżej 24 miesięcy.

Zwierzęta podlegają płatności, jeśli rolnik posiada je przez okres co najmniej 30 dni od dnia, kiedy złożył wniosek o wsparcie.

Płatności do zwierząt zastępujących – Są możliwe

Zwierzęta mogą być zastępowane, jeśli spełnią wymogi kwalifikalności (wiek, płeć). Należy jednak pamiętać, że zastąpienie zwierzęcia podlega objęciu w posiadanie rolnika zastąpionych krów oraz zgłoszeniu faktu zastąpienia do biura powiatowego ARiMR. Termin na te czynności wynosi 14 dni od momentu, kiedy zaistniała taka konieczność.

Które krowy do wsparcia? – Gatunek krów objętych dopłatą

W przypadku płatności związanej z produkcją do krów, dopłaty dotyczą samic gatunku bydła domowego (Bos taurus).

Wniosek i załączniki do wsparcia dochodów? – Jakie dokumenty dla płatności do krów?

Rolnik ubiegający się o dopłatę do krów składa wniosek na odpowiednim formularzu załączając następujące dokumenty:

Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych – Jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności, z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka – Jeśli dotyczy.

Termin składania wniosków

15 marca 2025 roku to pierwszy dzień naboru tegorocznych wniosków o wsparcie dochodów związanych z produkcją do krów. Orientacyjny termin zakończenia ARiMR wyznaczyła na 15 maja 2025 roku.

