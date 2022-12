Plan Strategiczny może być zmieniany osiem razy w ciągu pięciu lat. Komisarz Wojciechowski wyjaśnia nieporozumienia

Wczoraj w Senacie odbyła się konferencja pt. Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego. Rozpoczęła się ona od wystąpienia unijnego komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Na samym początku komisarz Wojciechowski podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej i Polski jest zapewnione, pomimo ostatnich dość trudnych lat. Następnie odniósł się do Zielonego Ładu, wyjaśniając przy tym wiele niejasności.

– Zielony Ład nie jest żadnym prawem. Nie ma artykułów, nie ma paragrafów i nie tworzy bezpośrednich praw i obowiązków. To jest program polityczny, w którym są zawarte różnego rodzaju założenia […]. One nie wiążą rolników bezpośrednio. Podam przykład; jest zapisane w Zielonym Ładzie, że ronictwo ekologiczne ma objąć 25 proc. gruntów rolnych w UE do 2030 roku, ale to nie znaczy, że Polska ma spełnić taki warunek. Polska sobie zapisała 7 proc. i Plan Strategiczny został w tym zakresie zatwierdzony […]. Zielonego Ładu jest tyle, ile jest w Planie Strategicznym – wyjaśniał Wojciechowski.

Komisarz podkreślił słuszność wysokiego budżetu w ramach dobrostanu zwierząt, bowiem jego zdaniem to w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą nastąpił największy spadek dochodu. Są to także gospodarstwa, których ubywa w najszybszym tempie, co zresztą poparł statystykami.

– To co jest w KPS nie powinno budzić obaw. Pewne obawy związane są z interpretacją przepisów […]. Mogę powiedzieć, że jest rozpowszechnianych wiele nieuzasadnionych obaw; ekoschematy można łączyć, ekoschematy można łączyć z warunkowością, można łączyć z rolnictwem ekologicznym, tu nie będzie barier. Jest jedna zasada – nie płacimy dwa razy za jedną praktykę na tym samym gruncie. Interpretacje, które się pojawiają są często nadinterpretacjami – tłumaczył Wojciechowski.

Komisarz zapewnił także, że osobiście będzie czuwał nad tym, aby nie było interpretacji szkodliwych dla rolników. Zapewnił także, że jeżeli będą potrzeby zmian KPS i zostaną one przesłane przez rząd, to plany będą w szybkim trybie zmieniane.

– To nie jest Pismo Święte, Plan Strategiczny może być zmieniany osiem razy w ciągu pięciu lat i deklaruję gotowość współpracy – zapewnił komisarz.