Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: weź udział w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwszy etap konsultacji ma potrwać do 15 lutego 2021 r.

Zainteresowani projektem planu strategicznego mogą zgłaszać uwagi w formularzu dostępnym tutaj.

Jak informuje Ministerstwo, nad propozycjami rozwiązań do Planu Strategicznego pracował zespół ekspertów, a zgłaszane zastrzeżenia mają pomóc w tworzeniu rozwiązań kształtujących przyszłe instrumenty interwencji i ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.