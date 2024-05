Plamy na jęczmieniu jarym. Co to za przebarwienia?

Na liściach jęczmienia jarego można zaobserwować przebawienia oraz plamki. Są to zazwyczaj specyficzna dla tej uprawy choroby, czyli rynchosporioza zbóż oraz plamistość siatkowa jęczmienia. To jedne z najgroźniejszych chorób jęczmienia.

Rynchosporioza w jęczmieniu

Charakterystyczne objawy dla rynchosporiozy to owalne lub soczewkowate plamy. Wypełnienie mają zazwyczaj szaro-białe, a wokół tej plamy jest wyraźna brunatna obwódka. Plantacje będą się od siebie różnić w zależności od zasianej odmiany. Choroba ta atakuje głównie liście, ale może później również wystąpić na plewkach kłosa. Zaatakowane przez patogena liście zasychają. Zmniejsza się powierzchnia asymilacyjna liści, a to spowoduje niższy plon.

Prób ekonomicznej szkodliwości w fazie krzewienia wynosi 15–20 proc. powierzchni liści z objawami choroby, z kolei w fazie strzelania w źdźbło 15–20 proc. powierzchni liści z objawami choroby. Ważne jest, żeby przed planowaną uprawą jęczmienia bardzo dobrze przyorać resztki pożniwne oraz unikać siania jęczmienia jarego w sąsiedztwie jęczmienia ozimego. Zmniejszy to presję rynchosporiozy zbóż.

Co na rynchopriozę w jęczmieniu

Chorobę można zwalczyć używając np. preparatu Ascra Xpro 260 EC (biksafen+fluopyram+protiokonazol). Preparat ten ma działanie zapobiegawcze, interwencyjne oraz wyniszczające. Ma szerokie okno aplikacji – od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki). Skutecznym rozwiązaniem jest także np. preparat Priaxor (piraklostrobina+fluksapyroksad), który działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Można go stosować od pełni krzewienia do końca fazy kwitnienia. Rejestrację ma również np. preparat AsPik 250 EC (protiokonazol+tebukonazol). Można go stosować zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco w fazie od strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Plamistość siatkowa jęczmienia

Kolejną chorobą, która występuje aktualnie na jęczmieniu jarym to plamistość siatkowa jęczmienia. Aktualne warunki przebiegu pogody sprzyjają rozwojowi choroby. Optymalna temperatura powietrza do rozwoju patogena jest na poziomie 18-22oC w dzień, z kolei w nocy 12-16oC. Plamistość siatkowa nie potrzebuje deszczu do rozwoju, wystarczy wysoka wilgotność powietrza.

Próg ekonomicznej szkodliwości w fazie krzewienia wynosi 15–20 proc. powierzchni liści z objawami choroby, z kolei w fazie strzelania w źdźbło 15–20 proc. powierzchni liści z objawami choroby.

Na liściach początkowo są małe brunatne plamki, które składają się z poprzecznych i podłużnych brunatnych nekroz, tworząc wzór „siatki”. Jest to forma „net”, a widzimy ją w postaci nekroz, które krzyżują się pod kątem prostym. Choroba może wystąpić również w formie brunatno-czarnych plamek, które są okrągławe, a z czasem się powiększają (forma spot). Wokół takiej plamy może pojawić się żółta lub chlorotyczna obwódka. Jeżeli wystąpi silne porażenie patogenem, to liście zaczną żółkną i zamierać.

Jak chronić rośliny przed plamistością siatkową jęczmienia

W przypadku ograniczenia tej choroby postępujemy podobnie jak to było w przypadku rynchosporiozy, czyli dbamy o dobre rozdrobnienie resztek pożniwnych przedplonu oraz unikamy siewu jęczmienia jarego w sąsiedztwie jęczmienia ozimego. Warto również postawić na odmiany jęczmienia o mniejszej podatności na choroby.

Bardzo często możemy zwalczyć plamistość siatkową jęczmienia oraz rynchosporiozę tymi samymi preparatami. Do zwalczania plamistości możemy sięgnąć np. po: Ascara Xpro 260 EC, AsPik 250 EC czy Priaxor.