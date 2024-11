Płaczemy nad losem Ursusa? Może trzeba było kupować Ursusy, a nie Belarusy

Od momentu sprzedaży spółki Ursus minęło już kilka tygodni, ale z ust rolniczego światka nie schodzi temat tego wydarzenia i to w czyje ręce ma trafić ta marka. Pojawiają się tam różnego rodzaju oskarżenia chociażby o wyprzedaż w obce ręce tej polskiej legendy. Jednakże czy zastanowiono się jak w ogóle do tego doszło i kto miał w tym wszystkim udział?

Rozważania na temat tego jak w ogóle doszło do tego, że Ursus upadł są tak naprawdę wielowątkowe, ale moim zdaniem należałoby zacząć od cofnięcia się w czasie do początku lat 90., a być może nawet jeszcze dalej, bo do początku lat 70. To właśnie wtedy moim zdaniem rozpoczął się powolny, bo mocno w czasie rozciągnięty, proces upadku tej jakby nie patrzeć legendarnej marki.

Proces upadku rozpoczął się dekady temu

Wówczas to Ministerstwo Przemysłu Maszynowego w osobie ministra Tadeusza Wrzaszczyka zdecydowało o zakupie licencji od angielskiej firmy Massey Ferguson, pomimo tego, że inżynierowie warszawskiego wówczas Ursusa prowadzili już mocno zaawansowane prace nad nową rodziną ciągników serii U, które były zunifikowane i na ówczesne czasy oferowały bardzo dużo.

Oczywiście od momentu podpisania umowy do rozpoczęcia produkcji licencyjnych MF minęło bardzo dużo czasu, czyli jakieś 10 lat, co w zupełności wystarczyłoby na wyprowadzenie naszych rodzimych konstrukcji serii U od prototypu do seryjnej produkcji. Przez ten czas produkowano natomiast dosyć już przestarzałe jak na końcówkę lat 70. i początek 80. Ursusy C-360 wywodzące się wprost z modelu Zetor 4011 z połowy lat 60. Był również oczywiście model C-330, ale i ta konstrukcja zaczynała się już starzeć, a zmian było w niej jak na lekarstwo. Jedynie seria ciężka się jeszcze broniła.

Kiedy w latach 80. uruchomiono wreszcie licencyjną produkcję, to oczywiście popyt na ciągniki był ogromny, bo jak by nie patrzeć, stanowiły one pewien przeskok technologiczny. Jednakże nie trwało to zbyt długo, przemiany ustrojowe przełomu lat 89/90 brutalnie zweryfikowały wcześniejsze założenia. Oczywiście sytuacja w rolnictwie zmieniła się wówczas diametralnie i na początku przemian ani rolnicy, ani Ursus nie mieli pieniędzy. Jednak gdy rynek się już nieco ustabilizował, to pojawił się kolejny dla Ursusa problem, czyli otwarte granice i możliwość importu ciągników z Zachodu.

Ciężkie czasy przemian

Rynek zaczęły więc zalewać głównie używane traktory zachodnie, a produkcja Ursusa stała się trudno sprzedawalna. Nie można tu jednak odmówić warszawskiemu producentowi tego, że nie próbował robić czegokolwiek, by tą sytuację zmienić, ponieważ zaczęły się pojawiać postlicencyjne ciągniki i próbowano dostosowywać się do zmieniających się realiów gospodarki rynkowej, co oczywiście po ponad 40. latach gospodarki centralnie planowanej nie mogło być proste.

Jednakże aby było to w ogóle możliwe, to potrzebne są pieniądze, a te można zdobyć tylko jeśli produkcja się sprzedaje. Pomijam już w tym momencie perypetie ze związkami zawodowymi w Ursusie, dostosowywanie zatrudnienia do realnej produkcji i ogólne zarządzanie przedsiębiorstwem, ponieważ to tematy na zupełnie inny artykuł. W każdym razie ze sprzedażą wraz z rozwojem wolnej Polski były coraz większe problemy, ponieważ rolnicy woleli wybierać często używany zachodni i w sumie nie tylko, sprzęt.

Upadek Ursusa

Tak wiec nie mając pieniędzy ZPC Ursus upada w 2003 roku, kiedy to udziały przejmuje PHZ Bumar, który ostatecznie w 2011 roku sprzedaje prawa do marki Ursus spółce Polmot-Warfama, która zmieniła nazwę rok później na Ursus S.A., a produkcję przenosi do Lublina. Plany były duże i początkowo wydawało się, że to faktycznie może się udać, bo koniunktura w branży była jeszcze całkiem dobra. Jednak i w tym przypadku nie wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ na tym etapie pojawiła się bardzo mocna konkurencja ze strony chociażby białoruskich ciągników MTZ, które cały czas nie grzeszyły jakością, ale były tanie, nawet bardzo tanie.

W szczytowym okresie po 2012 roku tych białoruskich ciągników sprzedawało się nawet 2 tys. sztuk rocznie, co nie było oczywiście bez znaczenia dla marki Ursus, która mimo wszystko podejmowała próby stworzenia ciągników, którymi byłby zainteresowany polski rolnik. Niemniej jednak wyposażanie ich w chociażby silniki spełniające aktualnie obowiązujące normy, w przeciwieństwie do tych ze wschodu, swoje kosztuje, a to oczywiście podnosi cenę. Tej ceny nie chcieli płacić ci, którzy wybierali chociażby wspomnianego Belarusa.

Patriotyzm tylko 3 maja i 11 listopada?

I tak koło niejako się zamyka, ponieważ nie mając pieniędzy ze sprzedaży, Ursus funkcjonować nie mógł, czy to jeszcze ten stary warszawski, czy to nowy, lubelski. Właśnie w tym braku chociażby patriotyzmu gospodarczego (dla funkcjonowania państwa ważniejszego niż ten symboliczny…) można upatrywać powodu, dlaczego Ursus skończył tak, a nie inaczej. Wiem, że za chwilę pojawią się komentarze, że jak można było kupować Ursusa, skoro zachodnie lepsze, a wschodnie tańsze.

Niemniej jednak patriotyzm to nie tylko słowa, a czyny, przede wszystkim czyny. Tych jednak zabrakło (oczywiście to pewne uogólnienie) i pomimo tego, że możliwości były, to najpierw, za jedynie słusznej władzy niejako sami, na własne życzenie storpedowaliśmy plany rozwoju marki Ursus, a późniejszy wolny rynek dokończył dzieła, ponieważ nie mając pieniędzy niestety, ale nie da się rozwijać marki.

Ursus swojej szansy po części od konsumentów, po części przez nieudolność państwa, które pozwoliło na wprowadzenie na rynek tysięcy nielegalnych ciągników nie dostał i dziś jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Znów możemy tylko narzekać…