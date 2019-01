Płacą 200 złotych za padłego dzika

Zarząd Województwa Lubelskiego mieszkańcom gmin zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika wypłaca nagrodę wysokości 200 złotych. Akcja potrwa do 30 listopada. Jej celem jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki.

Zarażone – żywe czy martwe – stanowią realne zagrożenie. Stąd pomysł, by na większą skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować padłe sztuki. Pomóc w tym ma zaangażowanie lokalnej ludności. Akcja skierowana jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej i obecnie obejmuje swoim zasięgiem teren 139 gmin województwa lubelskiego – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Osoba, która znalazła na tym terenie padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poświadczy ten fakt na stosownym formularzu ( dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ) oraz złożyć uzupełniony o swoje dane formularz (będący jednocześnie wnioskiem o wypłatę nagrody) we właściwym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie.

Źródło: UMWL